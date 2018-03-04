大陸將建156顆衛星天基互聯網 WiFi信號覆蓋全球

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不只美國SpaceX計畫發射衛星建立覆蓋全球的高速互聯網，大陸科技日報報導稱，大陸的天基互聯網也在建設中。中國航太科技集團計畫在今年全面啟動全球移動寬頻衛星互聯網系統建設。該系統是一個部署在低軌道的通信衛星星座，一期建設工程將發射54顆衛星，後續會實施二期工程建設，實現系統能力的平滑過渡，衛星數量將超過300顆。

大陸科技日報報導指出，SpaceX星鏈（Starlink）計畫，預計在2024年前發射近1.2萬顆小衛星，向全世界推出高速互聯網服務。然而中國航太科技集團也正推進自身全球衛星互聯網計畫。

報導稱，全國政協委員、航太科技集團科技委主任包為民指出，該系統將建成為全球無縫覆蓋的空間資訊網路基礎設施，能夠為地面固定、手持移動、車載、船載、機載等各類終端，提供互聯網傳輸服務，可在深海大洋、南北兩極、「一帶一路」等區域實現寬、窄頻結合的通信保障能力。通過這樣一個全球無縫覆蓋的系統，處於地球上任何地點的任何人、或者任何物體，都可以在任何時間實現資訊互聯。

全國政協委員、中國航太科工集團二院院長張忠陽指出，航太科工正在推進的虹雲工程將在2018年發射首顆技術驗證星，開展低軌寬頻通信展示驗證及應用示範。

他表示，今年完成第一步後，第二步是發射4顆業務試驗衛星組網試運行，於2020年完成業務實驗系統。2022年，將部署、運營整個星座，構建156顆衛星組成的天基寬頻互聯網，形成以低軌寬頻通信為主，並具備導航增強、即時遙感支援能力的通信、導航、遙感綜合資訊系統。

談及國外相關技術發展，張忠陽認為，SpaceX的創新、挑戰精神值得學習，其星鏈計畫手筆極大。虹雲工程雖然衛星數量和規模偏小，目標卻與之一致，最終實現的功能也大同小異。他表示，虹雲工程將持續創新，努力搶佔低軌寬頻移動通信這個商業航太領域制高點，為世界貢獻中國大陸航太智慧。

(中時)

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