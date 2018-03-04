嫦娥四號今年將兩度探月 大陸未來或建「月球基地」

2018年03月04日 11:35 中時 楊家鑫

中國航太科技突飛猛進，已然是航太大國。大陸央視報導稱，今年是大陸的航太發射大年，中國空間技術研究院黨委書記趙小津透露，嫦娥四號探月任務將在今年分兩次發射，嫦娥四號月球探測器將抵達人類探測器未曾觸及的月球背面。同時，也正在規劃探月四期工程，未來或將在月球建造基地。

大陸央視報導稱，航太科技集團中國空間技術研究院黨委書記趙小津指出，嫦娥四號計畫2018年下半年來發射，這是人類首次實現對月球背面的探測。嫦娥四號不僅要軟著陸到月球背面，而且要在背面進行原位和巡視的探測。

報導稱，由於月球自轉公轉週期相同，因此月球永遠有一面背對地球，從地球上就無法直接與月球背面的探測器進行通信，為此，在發射嫦娥四號之前，還要先進行一顆中繼衛星的發射。

趙小津表示，大陸的探月工程分為繞行、降落、返回三期工程，將在明年進行第三步，也就是嫦娥五號月球採樣返回的任務。同時，也正在規劃探月四期工程，未來或將在月球建造基地。

他指出，探月四期工程規劃的是想在月球建立一個基地，一開始是無人的通過智慧型機器人來控制的基地，在進行載人登月以後，人也可以再上去進行短期的照料。

同時，除了探月之外，大陸的火星探測計畫也正在加緊進行中。趙小津表示，火星探測器計畫是2020年要發射，2021年能飛到火星，這次準備一次就軟著陸下去，並且要巡視。

此外，趙小津還透露，目前大陸已經開始了載人航太工程第三步的空間站建設階段，計畫大致在2022年左右要建成空間站，這個空間站不僅面向國內，也面向國際，它將來在近地軌道做太空實驗的一個平臺。

(中時)