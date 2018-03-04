MLB》打擊超火燙 洋基三壘大物有罩門待克服

2018年03月04日 11:28 中時電子報 蔡銘仁

洋基大物三壘手安杜哈(Miguel Andujar)今年春訓打擊天賦展露無遺，至今打出4轟，並列聯盟熱身賽全壘打王，就打擊跟過人的揮棒速度，他要站穩大聯盟幾乎沒問題，不過守備功夫還未純熟，讓安杜哈在先發三壘卡位戰中，聲勢暫落後給卓瑞(Brandon Drury)。

剛滿23歲的安杜哈去年曾在大聯盟出賽5場，打擊率5成71；今年熱身賽至今打7場，打擊率高達4成21，整體攻擊指數(OPS)也是超水準的1.579，另有4轟。值得一提是，安杜哈去年的安打中，其中1球球的飛行速度達112.1英里。

大聯盟記者派崔洛(Mike Petriello)直言，能把球打那麼紮實，不會只是意外，那是安杜哈擁有的天賦。不過，安杜哈擁有三壘手所需的強悍打擊實力，守備功夫卻被認為還是他的罩門；《MLB Pipeline》指出，安杜哈守備腳步跟傳球準度，都尚有進步空間。

洋基休季期間陣容重整後，安杜哈被認為是三壘接班有力人選，但洋基卻從響尾蛇找來卓瑞，顯然對安杜哈還不是特別放心；去年安杜哈在大聯盟打5場，也只有3場守三壘。先前總管凱許曼(Brian Cashman)也曾推測，先發三壘可能會由經驗老道的卓瑞取得。

安杜哈守備有待磨練，但不代表無法站穩大聯盟。派崔洛指出，像釀酒人伯朗(Ryan Braun)和洛磯瑞諾斯(Mark Reynolds)在守備退化後，都轉換守備位置，老虎的卡斯提安諾斯(Nicholas Castellanos)原本守三壘，現在也改守外野了。

只是派崔洛也說，如果安杜哈守備真的跟伯朗一樣糟，那他的打擊得跟史坦頓(Giancarlo Stanton)一樣好，這可是沉重的壓力。但如果安杜哈守備養不起來，模板可能是卡斯提安諾斯，或天使三壘手艾斯寇巴(Yunel Escobar)。

反之，安杜哈守備可以更穩定，有機會成為海盜弗里斯(David Freese)、大都會弗雷塞(Todd Frazier)這類的打者。派崔洛認為，安杜哈有打擊實力，但還必須證明守備，才能對洋基更有價值，畢竟洋基至少現在，是不太缺強打者。

(中時電子報)