《翻爆旺美食》國民美食來了！全台人氣餃子館大搜羅

2018年03月04日 11:36 中時電子報 綜合報導

◎藍媽媽青苔水餃獨創海藻包餡「海滋味」

基隆和平島藍媽媽青苔水餃口味與眾不同，獨創青苔水餃以海藻入餡，味道清新爽口，還有選用新鮮漁獲製作的透抽水餃，也在網路打出好口碑，不時有外地觀光客不遠千里而來，就是為了吃到新鮮獨特的「海滋味」。

◎驛站水餃店 小資族晚餐首選

土城區驛站小吃店，不僅選擇多元，價格還超佛心，在物資高漲的時代，仍然維持實惠的價格，其中一份10粒的水餃只要40元，店內其他燴飯、炒麵也通通銅板價，品質卻不馬虎，每到用餐時間就吸引大批民眾排隊，成為小資族口耳相傳的省錢首選！

◎您吃過四季豆煎餃嗎？食客必訪名店報你知！

您吃過四季豆煎餃嗎？位於苗栗市建華街上的「天涯海餃」，有少見的四季豆煎餃以及韭菜蝦仁水餃。四季豆煎餃裡面包含四季豆、韭菜、豬肉等，四季豆脆甜的口感和韭菜結合，也增加了內餡本身的脆勁感，成了不少本地、外地食客愛光臨的名店。

◎段純貞水餃 讓人欲罷不能

新竹牛肉麵名店「段純貞」，其香麻辣多滋多味的牛肉麵讓人津津樂道，針對不嗜辣的客人店裏的「高麗菜豬肉水餃」，呈現肉菜原味也擁有一票死忠的支持者，而牛肉湯餃泡在多達24種中藥熬製的老火湯頭內，飽滿的水餃入口濃郁香辣汁味讓人一顆接一顆欲罷不能。

◎素食水餃 斗六10大美食

能和葷食水餃匹敵獲得美食評審青睞的素食紅燒湯餃可不多！斗六市雲林溪美食廣場全真素食的紅燒湯餃、湯麵曾榮膺斗六市10大美食，30多年客人聞香而來，非素食者占了一半。

◎宛若大水餃！西班牙小脆餅 口味獨特

高雄鹽埕區有間充滿異國風味的美食店黛麗莎西班牙拉丁美洲餐廳，老闆娘 Teresa Rocha 羅黛麗從南美洲玻利維亞嫁來高雄已38年，人美親切且說得一口流利中文的羅黛麗因思念家鄉菜而開起餐廳，共有歐洲和南美洲各國料理近60道佳餚，其中西班牙小脆餅宛若大size的水餃，口味獨特。

(中時電子報)