什麼行業？她努力15年賺到3間台北房子

學習將知識與技能來變成現金，上班族可不斷為自己加薪。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導

選對行業加努力，行政人員也可貧困變身！作家洪雪珍指出，現在六成上班族調薪不容易，但另種新模式的工作形態正在發生，她舉實例，一位從事行政職的媽媽用3年認真學習，再努力工作12年，讓她在台北拚得3棟大樓房子，而這歸因於知識經濟產生的強大力量。

洪雪珍在臉書貼文指出，台灣六成上班族在薪水調動上並不容易，即使有也相當有限，讓人難以衣食無憂。但也有好消息出現，加班情形日益減少的情況下，時間變多了，懂得善用時間的人，絕對是一個大利多。

洪雪珍透露，一位老朋友與先生20年前創業失敗，只能找到2萬多元的行政職，38歲的她被老闆嫌年紀大，挑三揀四，讓她覺得很委屈。先生轉換後的工作剛起步，而女兒還幼小，但她沒有被委屈擊垮，而是下班後加緊學習，挑個人成長課程來鑽研，苦熬4年之後羽翼豐滿，她二話不說遞上辭呈，毫不回頭地走了。

現在她的核心事業是線上教學，在虛擬平台對學生一對多授課，這是她的主要收入。經過15年的努力付出，現在已在台北市買3間電梯大樓房子。

這例子告訴我們，一個現在世界正在發生的事實，知識是可以變現的！只要你有知識，就可以成為自雇者，透過網路賺錢，有獨立於組織之外的謀生能力，不一定要到組織裡成為一名受雇者。

下班後，利用時間，進行學習，再擅用社群媒體如fb或line，把自己經營成為一名專家，靠知識或技能謀生，是一條被證明越來越可行的路子。這個知識經濟在大陸蘊釀發展短短幾年，終於在2016年大爆炸，不少知識販賣者賺到的財富，比上班多出幾十倍或幾百倍。

李笑來的書《通往財富自由之路》，他提到有18萬人訂閱他文章，他算一算，一個字平均賺到2,000元。那麼一篇2,000字的文章，李笑來拿到多少稿費？4百萬元！洪雪珍看到這些金額，不僅不可置信，還嚴重懷疑造假，幾次追問，他們都斬釘截鐵地告訴他：「是真的，就是賺這麼多！」

訂閱平台Press Play已經出現月收破百萬元的知識型網紅，教投資股票的老王上個月收入110萬元，阿滴教英文這對兄妹57萬元，教做菜的巧兒20萬元，教唱歌的嘠老師16萬元，有多少上班族領得到這個月薪？

看在錢的份上，忘掉眼前這份工作的萬般委屈吧！洪雪珍鼓勵上班族趕快開始學習，將知識與技能用來變成現金，來賺這個大錢。

(中時電子報)

文章來源：洪雪珍臉書

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