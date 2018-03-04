郝龍斌、宋瑋莉力挺謝立功 3人齊轟林右昌

2018年03月04日 13:05 中時 張穎齊

國民黨副主席郝龍斌（中）力挺國民黨基隆市長參選人謝立功（左）。（張穎齊攝）

（17:09更新，新增基隆市府回應） 國民黨副主席郝龍斌今（4）日上午9時許出席國民黨基隆市黨部，參加「基隆市基層小組長教育訓練活動」，而國民黨基隆市長參選人謝立功與基隆市議長宋瑋莉也都出席，郝與宋在場呼籲黨員力挺謝，讓黨在基隆重返執政，此外3人也不忘針對基隆爛路及東岸商場「落漆」等問題，砲轟現任市長林右昌，而基市府則強烈反擊說「林右昌在藍軍支持度已超過5成！」

郝龍斌表示，他一直都住在基隆，發現這3年來基隆的路平問題都沒有改善，以致於先前營建署在全台考評中，基隆市的成績卻是墊底，顯示現任市長根本沒有做好。

郝龍斌指出，他在擔任台北市長期間持續推動路平計畫，「路平、路燈亮、水溝通」是基本該解決的民生問題，但現任基市長卻沒做好，如今黨已提名謝立功參選，謝對基隆狀況也都很了解，希望謝持續勤跑基層、接地氣，針砭時政並提出具體政見，並希望黨內同志都能大力支持謝，讓謝勝選。

謝立功也痛批，如今民進黨真的做得很差，林右昌總是把自己的市政成績講得多美好，但其實都不值得一提，看看東岸停車場在開幕前就發生電梯故障、火警、跑道破損等問題就知道。

「真的做的非常爛！」宋瑋莉表示，林右昌經常做表面功夫，喜歡「一言堂」。宋並拿出1瓶水舉例，她說：「假如這瓶水只有3分之1，但林總是會跟媒體說這瓶水有多好，但其實這瓶水都已經腐蝕掉，看看現在的中山一二路狀況就可以知道！」並希望大家要支持國民黨重返基隆執政。

郝最後也呼籲，黨內同志及小組長，務必將民意反映出來，並支持黨在基隆提名的市長、議員、里長候選人，黨務必要反省，並在2018選舉重返執政。

「說這種昧於良心事實的話，只更顯出他們跟民意的距離，實在越來越遠！」基隆市政府對此強烈回應，基隆的改變與進步，是大家有目共睹，各種調查結果，林右昌的施政滿意度穩定超過6成，甚至連藍軍的支持者都有超過5成以上的人肯定林市長。

(中時)