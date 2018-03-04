她上網發問「襪子、衣服分開洗」？掀兩派看法論戰

她上網發問「襪子、衣服分開洗」？掀兩派看法論戰。（圖/達志影像shutterstock提供）

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中時電子報

衣服與襪子是日常生活中的穿著必需品，常聽到有人發問，是否需要為了衛生問題，而將襪子與其他衣服分開洗。日前就有一名網友表示，自己都是將襪衣服一次丟洗衣機一起洗，畢竟洗完之後都是乾淨的，但是上網查詢後，看到不少問與答都在討論相關話題，網友們也紛紛提出不同見解，引起一陣討論。

有網友在批踢踢上發問，上網看到有人在問「襪子和衣服要不要丟洗衣機一起洗？」她說自己都是「一起洗，因為覺得最後都洗乾淨，沒差啊」，但她仍想對其他網友做意見調查：「不知道一起洗的人多？還是分開洗的人多？有特別原因嗎？」

許多人看了發文，紛紛跳出來提出個人意見，當中有不少人認為，「應該是說襪子會和內衣褲分開洗」、「襪子會和牛仔褲一起洗，但不會跟上衣一起洗」、「我襪子很多雙會累積到一個數量單獨洗，純粹心理上覺踩在地上的要特別處理」、「襪子另洗，總覺得襪子的黴菌生命力很強，女生要很容易被感染」、「有香港腳的當然要分開洗」。

另外也有覺得「一起洗沒差」的一派人馬，「如果都是我自己的衣服就一起洗」、「全都丟洗衣機一起洗, 最多分深淺色」、「一起洗只要洗一次，哪那麼多美國時間」、「一起洗，會裝洗衣袋雖然好像沒差」、「就算分開洗 那些細菌黴菌難道不會依附在洗衣機裡嗎...」。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢

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