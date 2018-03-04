「光點福隆」辦祈福卡儀式　靈鷲山加持祝心想事成

東北角風管處舉辦「光點福隆」祈福卡活動，800張祈福卡被貼在牆上。（張穎齊翻攝）

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東北角風管處舉辦「光點福隆」祈福卡活動，800張祈福卡被貼在牆上。（張穎齊翻攝）
東北角風管處舉辦「光點福隆」祈福卡活動，800張祈福卡被貼在牆上。（張穎齊翻攝）
東北角風管處舉辦「光點福隆」祈福卡活動，800張祈福卡被貼在牆上，靈鷲山聖山寺在今（4）日上午進行祈福庇佑加持的儀式。（張穎齊翻攝）

「想要在今年脫離單身！」東北角風管處舉辦「光點福隆」祈福卡活動，800張祈福卡迅速被搶光，遊客也紛紛將心願寫在卡片上，卡片並被送至靈鷲山聖山寺，今（4）日則舉行祈福庇佑儀式，祝福遊客的願望能夠上達天聽，心想事成。

東北角風管處於去年歲末年終之際，為迎接聖誕、元旦及農曆年舉辦祈福卡活動，活動總計發出800張祈福卡，讓來到福隆遊玩的遊客寫下心願，統一掛置於福隆遊客中心的祈福牆，祈福牆上有愛情、事業、學業、財富及健康等5個牆面。

其中以祝福大家身體健康的祈願卡最多，另外還有祈求「18歲能夠交到男朋友」、「每一天都幸福快樂」、「台灣更好、國泰民安」等心願。

風管處表示，祈福卡活動在今（4）日上午10時30分於靈鷲山聖山寺善法大樓開始，由靈鷲山法師誦念疏文，接著舉辦祈福儀式，將大家的祈福卡迴向圓滿，期盼用最隆重的儀式、最誠摯的心，祈福許願的遊客們身心安頓、心想事成。

(中時)

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