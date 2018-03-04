談中美貿易戰 張業遂：不會坐視大陸利益受損害

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大陸人大13屆一次會議會前記者會今日上午11登場。針對中美關係，大會發言人張業遂表示，中美雙方的共同利益遠大於分歧，合作是雙方唯一正確的選擇。中美經貿關係本質是互利共贏。去年雙邊貿易超過5800億美元，存在一些摩擦，不足為怪。中方不想同美方打貿易戰，但也絕不會坐視中國利益受到損害。

張業遂指出，保持中美關係的穩定發展，穩定兩國利益，也是國際社會的普遍期待。中美建交39年來，兩國關係取得歷史性發展。當前國際形勢下，兩國在維護世界和平也有廣泛的共同利益。

張業遂強調，中美經貿關係本質是互利共贏。去年雙邊貿易超過5800億美元，存在一些摩擦，不足為怪。中美經貿關係本質是互利共贏。去年雙邊貿易超過5800億美元，存在一些摩擦，不足為怪。中方不想同美方打貿易戰，但也絕不會坐視中國利益受到損害。

張業遂認為，處理經貿摩擦的正確方法，是彼此開放市場，做大合作蛋糕，找到雙方都能接受的合作方案。

張業遂更稱，中美兩國的社會制度、歷史文化有別，雙方存在一些分歧是正常的，但分歧不必然導致對抗。關鍵的是，雙方要客觀準確看待彼此戰略意圖，若基於錯誤判斷或假設來制定政策，將會傷害兩國關係，帶來雙方都不願意看到的結果。

(中時)

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