2018年03月04日 12:46 中時 許素惠

國姓公過爐，陣頭舞獅慶賀。(許素惠攝)

國姓公過爐，數萬信眾隨香。(許素惠攝)

五股開台尊王國姓公4日在雲林縣長李進勇等人點燃起馬炮後，從大埤興安四房股過爐到崙背大有五房股，數萬信徒隨陣頭隊伍綿延數公里，雲縣府正積極爭取登錄為國家無形文化資產。

縣文化處長林孟儀指出，國姓公就是鄭成功 ，300年前來台後家族後裔有5兄弟，分住雲林、嘉義各村莊，訂農曆正月16日為團拜日，後為讓更多人參與，改在正月16日後的星期日舉行過爐。

清早6點新舊輪值股在大埤鄉興安村三濟宮移交神尊及香爐，李進勇和大埤鄉長謝明平等人點燃起馬炮，在各房陣頭及數萬信徒簇擁護駕下起駕，往崙背鄉大有村前進，陣頭隊伍浩浩蕩蕩延綿數公里，有時穿梭幹道，有時行經小徑，形成一條長長人龍，途中並遶境大埤聯美村、土庫鎮溪心、崙背鄉崙前村、中厝、阿勸村、五魁村等村落，家戶戶準備清香素果鮮花以及鞭炮恭迎。

原本預訂中午12點抵達安座崙背大有村永安宮，過午才進入紅壇，信徒爭相摸神龕保平安。輪值各家戶早已備妥平安宴，熱情招待陣頭旗腳，展現五股兄弟好客善良且不怕吃的敦厚個性，形成互助互惠的文化傳統。配合過爐活動，永安宮亦舉辦國姓公信仰及農村文物展，即日起展至3月10日。

李進勇說，國姓公過爐民俗活動豐富有深度，例如點交熔金與各股間回饋社會急難救助善款，在在展現出互助付出的精神，2016年已登錄為縣定民俗，目前正積極爭取入列國定民俗

(中時)