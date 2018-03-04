藍綠參選台北市長大爆炸 姚文智：決戰光明頂

圖為表態參選台北市長的綠委姚文智。(本報系資料照)

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姚文智4日前往華山欣賞會動的插畫樂園《做你的白日夢！圖文特展》，看展過程，看到「你可是打不過我的」等展出內容，直呼展覽內容是為他設計的。（鄧博仁攝)
姚文智4日前往華山欣賞會動的插畫樂園《做你的白日夢！圖文特展》，看展過程，看到「你可是打不過我的」等展出內容，直呼展覽內容是為他設計的。（鄧博仁攝)

外界指出藍營基層力拱國民黨前主席洪秀柱參選台北市長，已表態參選的綠委姚文智今(4日)受訪時說，真的非常歡迎，「大家萬船齊發，一起決戰光明頂」，藍綠都各組棒球隊直球對決也沒關係。不過姚呼籲，現任市長已經不知道把台北帶到哪了，參選人要北市發展方向說出來彼此辯論，而非外界點名、起鬨，幾天後又煙消雲散。

姚文智也反酸，雖然歡迎洪秀柱參選，但過去從未聽過她對台北市有任何想法，她也沒在台北市參選過，應該先確定她的想法，再考慮是否對話。

至於前台南縣長蘇煥智昨宣佈退出民進黨並投入北市長戰局，外界解讀是不滿黨中央處理柯文哲的態度。對此，姚文智說，民進黨遇到這個情勢應該要盡快確立黨內的提名機制，看是要協調、辯論或民調，「這個機制已經刻不容緩，不太可能是高層指定」，黨中央已無法推辭。

姚文智今受邀去華山文創園區看展，他表示，台北市未來應該沿著淡水河沿岸及舊鐵道發展文創或新創聚落，台北市應該有機會結合時尚、工藝、美學、藝術的人才重鎮，並呼籲有意參選台北市長者，得多提一些台北市未來發展方向。

(中時)

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