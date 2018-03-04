新店500萬參與式預算 將選出10案執行

新北市新店參與式預算3月5日至3月21日將開放給民眾投票，將選出10案執行。（葉書宏攝）

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新北市新店參與式預算3月5日至3月21日將開放給民眾投票，將選出10案執行。（葉書宏攝）
新北市議員陳儀君出席啟動記者會。（葉書宏攝）
新北市新店區長林煌源出席啟動記者會。（葉書宏攝）

新北市議員陳儀君前年開始推動「參與式預算」，今年再度將議員建議款500萬元開放給民眾申請，共收到127件提案，經4次審查會評審出51件，今（4）日上午舉辦起動記者會，陳儀君宣布，3月5日至3月21日將開放給民眾投票，將選出10案執行。

陳儀君表示，台北市也在推動參與式預算，即使i-voting過關，最後常不了了之，主要的問題出現在最後的「執行單位」，相關感謝新店區公所的協助，讓票選出的提案可以順利執行，新店區公所拿到內政部績優區公所獎項，全國僅選出5個績優區公所。

陳儀君表示，市議員建議款常被人質疑為「綁樁」，透過參與式預算，讓民眾決定市府的預算該如何使用，第一屆有16個案子均通過，最後僅有1個案子，因為申請單位不團結，最後沒有執行。她強調，程序要能公開透明並對執行成效予以課責，更重要的是要能持續運作與改進，直到融入民眾的生活，成為公民參與開放政府決策的例行方式。

陳儀君表示，民眾於5日至21日可至新店區公所、大豐社福館、新北市立圖書館新店分館、青少年圖書館、陳儀君服務處索取評選單，填妥問卷後繳回，表達身為新店公民的寶貴意見，一起推動新店朝著更加宜居美好的境界持續前進。

(中時)

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