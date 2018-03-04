五星級飯店清潔人員的秘密！旅遊住宿「小地方」別碰

五星級飯店清潔人員的秘密！旅遊住宿「小地方」別碰。（圖／pinterest）

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中時電子報
吳佳穎／文、／編輯

可曾想過出外旅遊所住的飯店或民宿是否真的猶如外表一樣乾淨呢？是否曾想過清潔人員可認真打掃的徹底呢? 就算是五星級飯店也有你不知道的細菌堆積處，清潔人員未曾告訴你，就讓美國微生物學會以及亞利桑那大學環境健康副教授凱利雷諾茲告訴大家其實81％的房間表面都有一些糞便細菌，下次，外住飯店可要好好注意這些地方囉~

▍ 電視遙控器／空調器／電燈開關

一進房間最先打開的就是電燈、空調及電視等這些設備，也是經常被多人碰觸的地方，因此造就了大量細菌良好的環境。無論何時觸摸，手中的細菌都會轉移到這些物體上；另外，還有飯店的電話或鍵盤等物品也是清潔人員經常會忽略卻累積不少細菌的地方喔。

圖／GiPHY

▍浴室牆面／水槽／沖水把手

很難想像在廁所天天衛浴的地方，牆面應該是乾淨的? 但當你沖洗馬桶時，其實不少病毒和糞便會飛濺到牆壁、地板以及沖水把手和馬桶背面，甚至衛生紙周邊也會有一些喔！而水槽也是細菌的主要部位，因為水龍頭周圍的縫隙難以清潔，但又提供了最佳的潮濕環境，促使細菌孳生；所以下次上廁所還是養成習慣乖乖將馬桶蓋蓋上再沖水，減少細菌到處亂紛飛阿~

圖／Unsplash

▍床罩／地毯

許多飯店推崇自家床單多舒服、多柔軟多好睡，但可忘了提醒大家，床罩或許是不經常更換的部分！有些飯店在新客人抵達前更換床單和毛巾，但他們不一定會更換床罩。最好的方式可以將床罩折疊回去或扔在椅子上，而不要再使用它更不應該睡覺時蓋滿你的臉！

圖／Unsplash

▍飲用杯和咖啡壺

小編每次外住，只要需入口的物品都必定全洗過一輪，例如熱水壺、咖啡杯及湯匙等，就算清潔人員經過消毒及清潔後，還是會將一些細菌傳播到其他地方，然而你也不知道前一位旅客是如何使用它們呢？又或者清潔是否乾淨呢？

圖／Unsplash

下次到外面住宿，記得最重要的，先把手洗乾淨、如果可以帶上一瓶消毒液隨身清潔吧！

(中時電子報)

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