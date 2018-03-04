北農明起再休3天 農委會防菜價暴跌

2018年03月04日 13:20 中時 楊騰凱

台北果菜市場年後連休3天，菜量累積難以消化價格大跌3成5，由於明日（5日）台北果菜市場又將再休3天，農委會如臨大敵，緊急協調農民將蔬菜冷藏保存，避免開市後一次大量投入拍賣，使菜價重挫，未來台北果菜市場也不會再安排連休3天，以防菜價波動。

原本2月23日蔬菜批發價平均為每公斤28元，2月24日到26日休市期間蔬菜累積量龐大，導致2月27日開市後，菜價每公斤只剩21元，此後一路跌跌不休，今日則進一步跌至18元，累積跌幅已達3成5，高麗菜每公斤原為23元，今日跌至7元，大白菜每公斤原為15元，今日只剩下6元。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，上一次休市3天，因休市前有強烈大陸冷氣團影響，使蔬菜減產，價格自然會上揚，休市期間又遇到高溫，蔬菜長得快，交易量提升導致價格走低，氣溫一高一低，菜價差距就更明顯，不全然都是休市所致。

蘇茂祥指出，北農明起又將休市3天，農糧署為了避免重蹈上回覆轍，已呼籲農民及產銷團體提早因應，除了將蔬菜運往其他市場供應，另外也請農民團體調度冷藏庫，供農民儲藏近日採收的蔬菜，等後續休市日結束再依序出貨，避免一次性的大量送往台北拍賣。

蘇茂祥表示，農糧署也輔導農民，這幾天可以直接將蔬菜銷往超市及量販店，不僅能達到分散市場的效果，也避免民眾因為休市沒菜可買，同時也請台北果菜拍賣市場，周四開市交易時，應協助承銷商進場交易，並延長拍賣時間，盡量讓進場的蔬菜都能完成拍賣。

蘇茂祥指出，根據氣象預報，未來一周的氣溫有望降低，天氣變冷時，民眾對蔬菜的消費量也會增加，農委會相當樂觀，應能避免上次休市前後，蔬菜價差過大的情形再發生。

蘇茂祥表示，上周農委會已有邀集台北市政府市場處開會，大家已達成共識，畢竟市場從業人員也需要休假，周休2日是可以接受的，但以後除了農曆春節以外，應避免再有連休3天的安排。

(中時)