前縣議員徐廷琮辭藍委祕書長 宣布參選下屆苗栗縣長

2018年03月04日 13:19 中時 陳慶居 、 李佳玲

前苗栗縣議員徐廷琮，在國民黨籍徐耀昌競選本屆縣長時，曾擔任其重要競選幹部全力助選，後來更擔任藍委徐志榮服務處祕書長的職務，然徐廷琮近日在臉書宣布，將投入下屆縣長選戰。

此一訊息固然數月前已流傳苗栗政壇，但徐廷琮已訴諸文字，更聲明要當唐吉柯德接受挑戰、當個「承擔者」，此舉是否影響已獲國民黨徵召競選連任的徐耀昌，衝擊有多大？恐尚待觀察。

積極要尋求連任的徐耀昌表示，民主社會大家都有參選自由，徐廷琮也是徐家優秀子弟，有其抱負和理念，也尊重其決定。

國民黨苗栗縣黨部主委林祥川則表示，農曆春節前確實已聽到這項訊息，由於徐廷琮目前仍具國民黨籍，先前曾尋求地方有力人士找他溝通，但未獲共識，未來徐若執意參選，會送考紀會處分，但徐表達參選決心，也強調不惜被開除黨籍也會參選到底。

徐廷琮說，許多好朋友聽到他要參選今年的苗栗縣長，驚訝並懷疑是真的嗎？會當選嗎？但他表示，深知在政治實力代表一切的當下，這種唐吉柯德的挑戰，需要莫大的勇氣，還要承擔來自各方無情的汙衊與質疑。

徐認為，縣長選舉是個很好的平台，可以讓他的政見與理想，藉由參選讓大家了解，畢竟當選者只有1人，難道眾多參選者的諸多政見就毫無價值？因此他農曆春節前，已辭去徐志榮立委服務處祕書長職務，展現自己決心，也免去不必要包袱。

(中時)