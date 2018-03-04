菜價崩跌 李來希：大家開始懷念韓國瑜了

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台北農產公司果菜拍賣市場半個月內兩次連3天休市，導致菜價崩盤，公務員協會理事長李來希今天表示，當初民進黨說北農「孤行獨市」，任何人來擔任總經理都一樣？現在看來真的不一樣了，「現在大家開始懷念韓國瑜了吧！」

北農連續休市，菜價崩跌讓農委會和督導北農業務的台北市副市長陳景峻為此槓上。

李來希指出，穀賤傷農自古不變，民進黨因黨派意識作祟撤換北農總經理韓國瑜，換上一個少不更事的年輕總經理吳音寧，「吳小姐只因有一個依附權貴的爸爸，就把自己推上總經理的位子，不在乎農民的死活，過年連休六天，農作物全年無休，她不懂嗎？」

他說，韓國瑜擔任總經理期間，農作物供需正常，北農大賺錢，員工薪資福利待遇讓人欽羨，民進黨黨徒眼紅，民進黨黨徒說北農「孤行獨市」，任何人來擔任總經理都一樣？「現在看來真的不一樣了，農作物供需人為性的失調，價格有時比天高，有時乏人問津，沒人負責？」

李來希批評「吳音寧小姐輕輕鬆鬆的一句話：以後會注意。這樣子就了事了嗎？」果然是不一樣了，這群人只要攀親帶故依附黨派就對了，「我們可以請她的爸爸總統府資政吳晟先生說句公道話嗎？」還是只會領18趴罵18趴，當了資政之後，女兒當了總經理，就算民生物價漲翻天，農作物價格趴在地了，都是干卿底事？

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