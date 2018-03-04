民航運輸修正案生效後 星宇將申請營運許可

2018年03月04日 14:08 中時 王思慧

交通部1日已通過「民用航空運輸業管理規則」修正案，近日將公告生效，星宇航空公關長聶國維表示，新的「民用空運輸業管理規則」生效後，就會向民航局遞件申請營運許可證，3月中旬前一定會完成。

2016年11月，前長榮航空董事長張國煒宣佈將籌設「星宇航空公司」，不過當初因航空公司屬特許行業，舊「民用航空運輸業管理規則」規定公司須經營國際運輸或國際貿易5年以上等，並通過交通部許可、民航局審查，取得民用航空運輸業許可證後，才可營運，阻礙星宇航空建設。

交通部為讓新的航空業加入，檢討後決定修改法規，改以財力及專業為成立門檻，新增經營國際定期或不定期航線者，要提出新台幣60億元以上財力證明，實收資本額不得低於40億元，並至少要有3架飛機。

修正案規定，新籌組的航空公司主要成員應包括，曾擔任3年以上民用航空運輸業董事長、總經理、副總經理或協理以上或同等職務者至少3人，還要有航務、機務、飛安、機隊、品管等5大飛安主管經營團隊。星宇航空預計下週將向民航局提出申請文件，其中最重要的就是包括機隊、人員、航線、維修等營運計畫書。

張國煒在2016年就透過星宇投資公司對外徵才，目前已招募逾百人。根據星宇航空官網公布的籌設進度，預計2019年中招募機師及空、地勤人員，2020年初正式啟航。

(中時)