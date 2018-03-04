民航運輸修正案生效後 星宇將申請營運許可

「民用航空運輸業管理規則」修正案生效後，星宇航空預計下週向民航局申請營運許可。（翻攝星宇航空官網）

友善列印
中時

交通部1日已通過「民用航空運輸業管理規則」修正案，近日將公告生效，星宇航空公關長聶國維表示，新的「民用空運輸業管理規則」生效後，就會向民航局遞件申請營運許可證，3月中旬前一定會完成。

2016年11月，前長榮航空董事長張國煒宣佈將籌設「星宇航空公司」，不過當初因航空公司屬特許行業，舊「民用航空運輸業管理規則」規定公司須經營國際運輸或國際貿易5年以上等，並通過交通部許可、民航局審查，取得民用航空運輸業許可證後，才可營運，阻礙星宇航空建設。

交通部為讓新的航空業加入，檢討後決定修改法規，改以財力及專業為成立門檻，新增經營國際定期或不定期航線者，要提出新台幣60億元以上財力證明，實收資本額不得低於40億元，並至少要有3架飛機。

修正案規定，新籌組的航空公司主要成員應包括，曾擔任3年以上民用航空運輸業董事長、總經理、副總經理或協理以上或同等職務者至少3人，還要有航務、機務、飛安、機隊、品管等5大飛安主管經營團隊。星宇航空預計下週將向民航局提出申請文件，其中最重要的就是包括機隊、人員、航線、維修等營運計畫書。

張國煒在2016年就透過星宇投資公司對外徵才，目前已招募逾百人。根據星宇航空官網公布的籌設進度，預計2019年中招募機師及空、地勤人員，2020年初正式啟航。

(中時)

北農明起再休3天 農委會防菜價暴… 中油：未在手機通訊軟體設帳號 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。