盼減少流浪動物 中市號召志工宣導犬貓絕育

台中市府宣導犬貓絕育，招募志工加入宣導行列。（台中市府提供）

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為建立正確的飼主犬貓絕育觀念，台中市政府動保處辦理免費絕育3合1活動，由台中動保團體及中興大學獸醫學院號召各地熱心公益獸醫師，組織下鄉絕育動物醫療團，走進街頭宣導正確的犬貓絕育觀念，截至目前，宣導絕育犬貓已完成2235頭，每場宣導會平均輔導絕育犬貓達80隻，相較前一年平均49隻成長不少，可見民眾對於犬貓絕育的接受度逐漸提升，喚起飼主對寵物的責任及對生命的尊重。

動保處表示，為落實源頭管理，市府藉由法令宣導及辦理偏區犬貓絕育及流浪犬貓認養等活動，盼減少街頭的流浪動物，其中偏區犬貓免費絕育3合1活動，自2014年開辦至今，已邁入第5年。

其中，台中動保團體及中興大學獸醫學院號召各地熱心公益獸醫師，利用假日時間組織下鄉絕育動物醫療團，從去年開始運用志工投入掃街工作，走進基層宣導絕育好處多，建立飼主犬貓絕育觀念。

截至目前，宣導絕育犬貓已完成2235頭，每場宣導會平均輔導絕育犬貓達80隻，相較前一年平均49隻成長不少，可見民眾對於犬貓絕育的接受度逐漸提升，喚起飼主對寵物的責任及對生命的尊重。

市府表示，宣導志工召募時間自即日起至2018年3月31日止，凡年滿18歲有意參加者，請於動保處網站報名或填寫申請表郵寄、電郵或現場送交報名，名額有限請，歡迎踴躍參加。

(中時)

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