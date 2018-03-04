中市托育一條龍福利 開創平價托育環境

2018年03月04日 14:24 中時 盧金足

台中市推動托育一條龍政策，減輕家庭育兒負擔、開創平價托育環境，並同步擴增公共化教保服務能量。為提升新生入園行政作業效率、保障不利條件及5歲幼兒優先入園權益，107學年度公立幼兒園及非營利幼兒園將採二階段方式，分別針對不利條件及5歲幼兒、其他資格幼兒辦理招生，從3月23日起至4月22日受理報名登記。

教育局表示，有別於過去一階段招生，107學年度採二階段方式，第一階段將先針對不利條件及5歲幼兒入園辦理登記抽籤作業；第二階段再辦理其他資格幼兒入園登記抽籤作業，保障不利條件及5歲幼兒優先入園權益，也提升公共化幼兒園新生入園行政作業效率。家長請依幼兒園招生簡章公告的登記時間，攜帶戶口名簿正本及相關證明文件辦理報名。

為讓家長即時獲知各園登記報名最新動態，107學年度公共幼兒園招生期間，家長可利用「台中市公立幼兒園及非營利幼兒園招生資訊即時揭示系統」新措施，上網即可查詢各階段公立幼兒園及非營利幼兒園各園可招生人數、登記人數等訊息，便利獲知即時資訊。

教育局說明，系統揭示各園可招生名額時間第一階段為3月23日上午9時至4月1日中午12時，登記時間依各幼兒園簡章為準，4月1日下午2時抽籤，同日下午2時至4時報到；第二階段4月2日上午9時至4月22日中午12時，系統將揭示各園可招生名額，辦理其他資格幼兒入園登記作業，登記時間依各幼兒園簡章為準，4月22日下午2時抽籤、同日下午2時至4時報到。

托育一條龍政策將免學費教育計畫向下延伸至年齡滿2歲者，幼兒就讀公立幼兒園免學費、就讀私立幼兒園每學期最高補助1萬5000元；若為低收入戶、中低收入戶或家庭年收入70萬元以下者，最高再加碼補助每學期1萬5000元，藉此支持家長兼顧工作及育兒，同時創造托育就業機會。

推行至今已增加近1萬5500名幼兒，也約增加730名教保服務人員就業機會，透過幼教普及，也讓部分發展相較遲緩的幼童，能因為及早入學，而在黃金期接受早療資源。

教育局長彭富源表示，因應市民需求，台中市持續擴增公共化教保服務能量，去年度增設公立幼兒園26班及新設非營利幼兒園6班，增加930個公共化幼兒園招生名額；107至109年度也已規劃運用國中小閒置校舍或預定地，再增設至少118班。

另外，去年度教育局共辦理129場次教保研習活動，提供教保服務人員成長進修機會，增進專業知能；同時也積極推動幼兒園發展在地文化特色課程，鼓勵教師自編教材，例如東勢幼兒園教師花了兩年時間，和孩子一起踏查，出版2冊結合客家文化的繪本。未來教育局將致力協助教學精緻化發展，開拓符合幼兒需求的合宜、適齡、適性課程，持續同步提升學前教育的質與量。

(中時)