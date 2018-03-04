民進黨批柯P三年多沒做什麼事 他分析心態網大讚

2018年03月04日 14:05 中時電子報 謝雅柔

2018縣市長選舉將於年底舉行，目前宣布參選台北市長的人，已經有孫大千、丁守中、張顯耀、鄭麗文、姚文智、呂秀蓮等人表態參選。然而，有網友說有些民進黨人士認為柯文哲這些年來沒做什麼，他問說柯真的都沒做嗎？其中有名網友回文分析民進黨心態，被網友大讚。

有網友在PTT發文指出，看了一下政論節目，民進黨的來賓一致性的認為，柯文哲在市長三年的期間什麼都沒有做，其中又以王世堅仇恨值最高。該網友說他不住台北，不知道柯文哲在這三年間是不是什麼都沒有做？因此想詢問網友。

有網友回應表示「那這些議員不就超級失職？看來該把他們全換掉」、「連個什麼都沒有做的市長都幹不掉，是藍綠兩黨太廢嗎？也有網友認為「人民不是也應該嚴格監督政治人物 不懂為何要一昧吹捧，為他各種失當失能找藉口」、「柯的這些政績 按讚和轉發都達到一定規模」、「他當然有作，只是嘴巴說得比作得多太多」、「目標願景講到飽，但作下去就...」。

有網友回文指出用顏色思考政治的人，價值觀跟一般人不同，判斷事物優劣的標準也跟正常人不一樣。他說人家名嘴政客說的什麼都沒做，不是講市府實質上做的事情，是指任內都沒有把北市變成綠色的形狀、沒有讓台北人更認同綠色、沒有讓綠色的在台北變得更好選，反而讓綠色更難選了。他說綠營一直以來對首長的好壞標準都是：一個綠首長要讓原本藍優勢縣市洗到變綠回不去，才叫好首長、有做事。做到這點的首長，用什麼方式做都是好棒棒!而柯任內走與傳統藍綠完全不同的道路 不同的機制，把中間選民、無黨派認同者拉到最高點，把藍綠黨籍認同者壓到最低點，「這樣人家不要啦！就是沒做事啦！因為害我們掛政黨的更難選了啦」。

對於該網友分析，網友則回應「黨證阿！不然同樣三年的 請列列看桃園台中政績」、「桃園真的一些深藍的阿北叔叔都說要投鄭了」、「我隨手拈來都可以說出我自己生活這三年來的改善」、「柯的出現，讓因為投藍綠的有第三種選擇」。

(中時電子報)