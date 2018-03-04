國際油價先漲後跌 汽、柴油小漲0.1元

國際油價走勢先漲後跌，中油、台塑化宣布調漲國內各式汽、柴油價格每公升各0.1元。（圖／資料照片）

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國際油價走勢先漲後跌，中油、台塑化（6505）宣布調漲國內各式汽、柴油價格每公升各0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.1元。

此外，台塑化週一（5日）凌晨1時起，參考零售價為92無鉛汽油每公升26.3元、95+無鉛汽油每公升27.7元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升23.8元。

受到產油國利比亞政治動盪，加上沙烏地阿拉伯表示將遵守減產協議及該國今年第1季原油出口量將維持每日700萬桶以下等因素影響，帶動國際原油走勢攀揚；隨後又因美國原油庫存增加，且擔憂美國產量增加，促使油價轉而回跌，惟均價仍高於上週。

影響所及，中油本周調價指標7D3B週均價從每桶62.89美元，上漲至63.52美元，新台幣兌美元匯率升值0.016元，國內油價依公式計算漲幅為0.76%，汽、柴油每公升各調漲0.1元。

美國能源部對去年11月的月度統計數據作出修正，美國原油日產量正式創下歷史新高，達到1,005.7萬桶 ，約商業交易所（NYMEX）4月原油期貨3月1日下跌1.1％，成為每桶60.99美元。歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也下滑1.4％，每桶63.83美元。

分析師指出，去年底美國原油產出達每日1,000萬桶，創1970年代以來新高，已超車原油大國沙烏地阿拉伯。美國能源情報署(EIA)預測，2018年底美國原油產出將突破1,100萬桶。目前俄國產量低於1,100萬，如果美國產出超越此一水準，將擠下俄國，躍居油國霸主。

國際能源署(IEA)也認為，美國頁岩油成長強健、步調極快，預估美國原油產出在2020年前都不會觸頂，估計未來四五年應該不會放緩；最慢會在明年將超越俄羅斯，晉身全球最大原油生產國。成為後續油價走勢的壓抑變數。

(工商)

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