教部、監院接力「卡管」 遴選委員：年底選舉反映惡果

2018年03月04日 14:38 中時 林志成

台大校長當選人管中閔人事案，教育部在2月26日、監察院在本月1日分別要台大說明管中閔在台哥大的兼職案，成為民進黨政府「卡管」的第八道、第九道金牌。不願具名的台大人士表示，教育部與監察院接力上場，惡果會在年底縣市長選舉中反映出來。

台大校長遴選委員會1月5日選出管中閔為新校長後，外界對於他在台哥大兼職的合法性不斷質疑。管中閔之前不只擔任台哥大獨董，還擔任台哥大的審計委員及薪資報酬委員等，監察院及教育部要台大釐清他兼職前是否得到校方同意。

教育部農曆年前已發7道公文要求台大釐清校長遴選的疑義，但事情還未結束，教育部2月26日又以電子郵件檢附兼職調查表格，要求台大人事室填寫陳報管中閔兼職資料，台大已於27日回呈；監察院則在本月1日，首次直接去函台大調閱管中閔的兼職資料，台大人事室正在處理中。

不過教育部人事處長陳焜元表示，農曆年後未再發公文給台大，只是監察院要求提供各大學老師兼職狀況的資料，教育部因此透過電子郵件請各校填寫，並非針對台大。

此外，管中閔和暨南大學教授陳建良在研討會發表聯名論文，被指控與暨大張姓學生的碩士論文高度雷同，也引起爭議。不過暨南大學在3月1日已召開校評會，陳建良提供文件證實他與管的論文在前、張生論文在後，沒有違反學術倫理，校評會最後決議「不立案調查」。

對於教育部及監察院接連來文，不具名的遴選委員氣憤的說：「台大校長遴選委員會有21名委員，每個都是學術界的菁英，教育部及監察院可能認為『我們閉著眼睛在選』，所以才不信任結果。」他認為，年底縣市長選舉時，高教界的選票會反映出對於民進黨的不滿。

另有台大人士認為，教育部人事處不斷要求台大釐清疑義，「簡直是人二室復辟」，讓人無法認同。他認為，教育部想盡各種辦法拖延，可能是在等台大臨時校務會議（預估17日舉行）開會結果，再決定後續怎麼處理。

(中時)