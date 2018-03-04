松坂大輔熱身賽亮相 對決樂天催出144km

2018年03月04日 14:37 中時電子報 蔡銘仁

「平成怪物」松坂大輔總算在日本職棒官辦熱身賽亮相！中日龍今(4日)在主場名古屋巨蛋對決樂天，松坂銜命先發，雖首局安然過關，但2上遭樂天洋炮阿馬鐸(Japhet Amador)2分炮狙擊，投完2局退場休息，中日隨後扳平比分，松坂無關勝敗。

將滿38歲的松坂加盟中日後，還未在官辦熱身賽亮相，此役他先發登板，面對在軟銀三年唯一於一軍交手過的對手樂天。松坂一開賽狀況不錯，用1球就解決樂天開路先鋒島內宏明，接著跟洋炮佩格羅(Carlos Peguero)交手，雖用了多達11球，還是順利取得出局數。

松坂隨後再解決3棒的銀次，安然度過首局。不過2上，松坂讓洋炮惠勒(Zealous Wheeler)出局後，今江年晶敲出右邊方向安打，也是松坂此役首度被敲安。松坂臨危不亂，解決掉岡島豪郎抓下2出局，但卻沒躲過阿馬鐸這關，一記外角滑球硬生被送上右外野看台。

松坂最後K掉捕手山下斐紹，結束今天的投球工作；總計他用31球投2局，被打2安、失2分，另有1次三振、沒有保送，最快球速投到144公里，球速比先前中日跟韓華鷹熱身賽時更快。松坂下場時中日雖0比2落後，不過他隊友們很快在2下發起反攻，得2分追平，讓松坂解套。

再次回投手丘投球，現場不少中日球迷替松坂加油，讓松坂內心滿是感謝，「這比賽氛圍就像在打例行賽一樣。」值得一提是，松坂這2次先發幾乎都採固定式投球，而非壘上沒人的揮臂式動作，他解釋，一開始想用開放式，但動作平衡感不好，上丘前才決定繼續用固定式。

談到這次的先發，松坂認為光是能正常投球，已經感到很開心，整體上沒什麼問題，如果明天身體沒有狀況，下次先發的投球量可能會增加，局數或許拉長為3到4局左右。松坂前次在名古屋巨蛋登板，是在2005年5月31日，這次相隔4660天登板結果看來，復活路又前進了一些。

(中時電子報)