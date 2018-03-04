慣竊闖空門 馬爾濟斯犬機警溜出門通報主人

小型犬馬爾濟斯Cherry長得小巧可愛，這次還十分機警，即時跟主人通風報信當場抓到小偷。（謝瓊雲翻攝）

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謝姓屋主見吳男在家中客廳翻箱倒櫃當場逮人。（謝瓊雲翻攝）

Cherry機靈好棒棒！彰化縣二林鎮謝姓男子3日下午在住家旁的自營的汽車修配廠內工作時，突然看到家中養的馬爾濟斯偷溜出門跑來找他，只好放下手邊工作想先把狗抱回家，沒想到一開家門就看到陌生男子在客廳裡翻箱倒櫃，當場逮住竊賊。

謝姓男子在二林鎮建國路上自家住宅附近經營修車廠，3日下午忙著工作時，家裡養的小狗「Cherry」突然出現在工廠，心想該不會是家門沒關好才會溜出門，怕狗狗亂跑趕緊把狗抱回家，沒想到一進門就看到陌生的吳男正翻箱倒櫃。

謝男一聲喝斥，責問吳男你是誰？你在做什麼！吳男先是愣住後，竟還故作鎮定回說「在找機車鑰匙」，還意圖逃走，從海軍陸戰隊退伍的謝男身手矯捷，一個箭步上前，當場把吳嫌過肩摔、壓制在地，並報警送辦。

警方獲報到場協助抓人，並在吳姓慣竊身上找出許多從其他地方搜刮來的值錢財物。（謝瓊雲翻攝）
小巧可愛的瑪爾濟斯犬cheery立大功，主人直誇他反應快，要幫牠加菜。(謝瓊雲攝)

謝男指出，Cherry平日活動空間就在住家一樓客廳，他出門時家門應該有關，可能忘記鎖上，推測慣竊闖入內偷東西沒把門關上，cherry上前發現是陌生人，一溜煙跑來通風報信，才能即時發現竊賊，也未驚動還在二樓午睡的家人；他笑說這幾天要好好幫cherry美容、加菜獎勵一番，感謝狗年小狗帶來好運保住家中財物。

彰化二林警分局二林分駐所所長陳東宏表示，吳男是轄區內的治安列管人口，有多項毒品、竊盜前科；發現謝家家門沒鎖好入內行竊，雖然失風就逮，但警方在他身上搜出許多值錢物品，調查發現他另外涉及2件偷竊案，偵訊依竊盜罪移送。

(中時)

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