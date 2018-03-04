UBA》國體淘汰輔大! 國體、高師晉級決賽

國體擊敗輔大，高師大也搭上四強末班車。(大專體總提供)

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中時電子報
／桃園報導
國體大周暐宸全場最佳26分、6籃板、5助攻。(大專體總提供)

勝負不假他人手！UBA公開男子一級八強賽最終日，國體大4日將士用命，次節在楊盛硯率領下逆轉超前，78比60拿下第5勝，淘汰去年季軍輔仁大學，國體大繼103學年亞軍後相隔3年重返四強，攜手高師闖小巨蛋決賽。

國體原先若輸輔大，仍可藉中州擊敗高師晉級，但國體靠自己。高師即便稍後輸中州與輔大同為3勝，但比較對戰勝輔大，高師同樣晉級4強，加上提前晉級的健行科大、義守大學，創下UBA史上首度兩支南部球隊挺進四強。

關鍵戰役前，國體大教頭桑茂森做最多反而是「談心」，「我隨中華男籃返台後，一度覺得球隊很陌生。」桑茂森笑說，中華隊輕鬆做的國體大難行，「每天9點半練完球，我都跟他們面對面聊天，昨天也刻意放輕鬆。」

國體大楊盛硯切入拋投，此役攻下15分、6籃板、4助攻。(大專體總提供)

輔大曾祥鈞強打王柏智，拿下16分、21籃板外帶3火鍋。(大專體總提供)

國體儘管首節落後1分，第2節楊盛硯得分兼助攻，拉開一波6比0小高潮，國體自此未再落後。預賽以第8之姿大上八強「末班車」，輔大八強賽最後兩場主控賴廷恩帶傷上陣，僅有6、7成實力，曾祥鈞更在第3節就陷入犯規麻煩，背水一戰無緣複製劇本。

輔大教頭楊哲宜坦言球隊過度依賴賴廷恩，「少了額外key Man跳出來，尤其遇到身體碰撞多的國體討不到便宜。」

(中時電子報)

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