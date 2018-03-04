花蓮舊遠百今開拆 震災危樓歸零

2018年03月04日 14:57 中時 許家寧

花蓮縣長傅崐萁（前排中）帶領縣府員工虔誠祝禱，祈求開工順利。（許家寧攝）

久遠百大樓拆除工成約2周，傅崐萁祈求拆除工程順利。（許家寧攝）

花蓮縣府今日進駐重機具，預計舊遠百拆除作業要兩周。（許家寧攝）

花蓮強震造成市區4棟大樓傾塌，舊遠東百貨大樓也不勘劇烈搖幌，騎樓樑柱鋼筋爆柱，被評估為「紅色」危樓，周邊住戶人心惶惶，深怕強震一來又發生大樓倒塌意外，花蓮縣府4日進駐怪手等重機具展開拆除工作，預計工期約2周，宣告花蓮震損危樓正式歸零。

花蓮大地震在花蓮造成嚴重災情，除了有4棟大樓倒塌及12處建物結構嚴重受損，被列為紅色危樓，其中以舊遠百大樓1樓梁柱龜裂，水泥粉碎露出鋼筋，就連鐵捲門也扭曲變形，評估必須盡快拆除，花蓮縣府今日於舊遠百前舉行開工儀式，祈求工程順利。

花蓮縣長傅崐萁表示，預計拆除時間約2周，拆除工法將會以最安全的工法，由上而下、由外而內，將建體結構一一剝除，並在每層樓中央打穿2個6米寬深井，從頂樓將逐樓拆除的廢土石、混凝土塊往內深井滑落到一樓，再由砂石車進行清運。

他強調，拆除工程僅會對舊遠百大樓旁的明義街、上海街部分道路進行封路管制，並不會影響到中華路的主要交通進出，他也感謝遠東集團配合縣府拆除作業，並轉達董事長徐旭東稱未來原地也將重建全國第一個耐高壓、抗強震的安全建築。

傅崐萁表示，花蓮大地震已經告一段落，花蓮災後的市容也以逐步恢復，後續的重建工作也將於本周展開，未來安置災民的永久屋，除了以RC鋼筋構造，也會是東台灣第一個取得地震標章的建築，他也呼籲交通部提出有效的辦法與對策，幫助花蓮產業回復往日榮景。

(中時)