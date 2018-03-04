學測將延長為3天？大考中心建議：數學分A、B版

學測結果公布，學生們填寫志願，面對未來，有人茫然，有人篤定。（本報資料照片）

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中時

12年國教高中數學課綱有新變化，未來大學學測怎麼考？大考中心主任劉孟奇建議，未來學測數學科應分成A、B兩卷，考試時間及內容均不同，學測從考2天增為考3天；至於計算機，則由教育部補助經費，大考中心統一採購讓考生使用。最後怎麼做，由招聯會決定。

劉孟奇說，根據12年國教高中數學課綱，未來理工進路的學生修數A；文法史哲的學生修數學B；商管農生物的學生則在數學A與數學B中移動，視大學科系採計須要決定要修數A或數B。

劉孟奇說，現在學測數學科只有一份考卷，所有考生都考相同試題。如果111年起，學測數學仍然維持一卷，那會導致高中數學B活不下來，因為升學考試的關係，所有高中學生都會去修比較難的數A。因此，這條路不可行。

如果仍是一卷，但裡面包含A、B試題，也就是有高一的共同部分題目，再區分成數A與數B部分，讓學生選擇作答，可行嗎？劉孟奇說，大學商管科系有的採計數A、有的採計數B，商管領域的考生為保險起見，可能要同時寫數A、數B兩部分試題，在作答時間上會產生爭論。

劉孟奇建議，最可行的方法是，以後學測數學科分成A、B卷，有不同考題，考試時間也不一樣。不過，現在學測已有6科，如果以後變成7科，那考試時間要從2天延長為3天。

對於以後考生在升大學考試時可以用計算機，劉孟奇表示，若是由考生帶自己的計算機進場，會有電子舞弊的風險；若是大考中心漲考試報名費來統一採購每台1、200元的計算機，恐怕家長及考生會不太高興。

因此，劉孟奇建議，由教育部每年補助1、2000萬元讓大考中心採購計算機給考生使用，但限用一次，下次考試要用不同顏色、樣式的計算機，才能避免舞弊。這些計算機用過一次後，就捐給中小學教學用。

(中時)

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