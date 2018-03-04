美國F／A-18戰機將配備精準火箭彈

2018年03月04日 15:24 中時電子報 江飛宇

美國海軍陸戰隊（USMC）所屬的F/A-18大黃蜂戰機(Hornet)又將有新武器， 也就是英國BAE系統公司所製作的WGU-59精準火箭彈(高精準殺傷武器系統2代,Advanced Precision Kill Weapon System II,APKWS II)，可以使用這種火箭彈，對小範圍進行準確的炸射攻擊，不致於波及過廣。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，,美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）在2月27日的推特中，發表了F/A-18戰機加掛APKWS火箭彈的照片，照片呈現APKWS被安裝到LAU-68F/A的7管火箭筴艙中，顯示該火箭應該已達到初期部署的程度

#Speed2Fleet: The APKWS is loaded onto an F/A-18 last week to prepare for the weapon's initial deployment with the aircraft. PMA-242 and PMA-265 reduced the integration timeline and delivered this capability to the @USMC in only 7.5 months. pic.twitter.com/R8C6HAFyGC — NAVAIR (@NAVAIRNews) 2018年2月27日

以往的空用多管火箭是無導引的，只能直直地向前飛，所以它的彈著範圍也比較大，是一種廣域型的武器。不過APKWS不同，它的尖端安裝有低成本的半主動雷射尋標頭（DASALS），同時彈翼上再安裝與翼面導引器，使得APKWS成為一種極簡單的導向飛彈。而且不管是尋標頭或是翼面導引器，都是隨插即用的，也就是只要把這些套件安裝在現有的無導引空用火箭上，就可以變成有導引的簡易飛彈。包括美軍現有的火蛇70型火箭(Hydra 70)都能夠改裝。

精準火箭彈也可以應用到其他載具，比如直升機。(圖/美國海軍)

火箭彈進化，將會改變它的使用法，以往的無導引火箭是多枚齊射以增加破壞範圍，如同蜂砲一樣。但是未來每一發的火箭彈都很精準以後，它就是只針對該殺傷的區域攻擊，能夠減低不必要的傷害。

(中時電子報)