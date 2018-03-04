將軍農會推廣胡蘿蔔　親子下田拔蘿蔔趣

2018年03月04日 15:37 中時 莊曜聰

小朋友雙手萬能，拔蘿蔔玩得不亦樂乎。(莊曜聰攝)

採收時節限定的農忙體驗，11日還有一場，有興趣的民眾可向農會報名。(莊曜聰攝)

胡蘿蔔採收季節開始，將軍區種植面積約270公頃，有「胡蘿蔔故鄉」稱譽，今年受到氣候影響，種植面積稍減，總產量與契作價則維持平盤，品質不受影響，將軍農會4日舉辦胡蘿蔔產業活動，推廣農特產，還有親子下田拔蘿蔔，體驗農忙樂趣。

將軍農會區內以蘆筍、胡麻、牛蒡、胡蘿蔔為主要農產經濟作物，品質不錯，農會也持續開發周邊特產加工品，逐漸打響在地品牌，近年更輔導不少青農、新農人返鄉投入產業發展，結合生產也帶動農村觀光休閒風潮。

將軍農會總幹事吳明成指出，胡蘿蔔在每年的9月播種，到翌年的2月開始陸續進入採收期，3月則為最高峰，今年統計的栽種面積大約在270公頃左右，比去年減少10公頃左右，產量持平，契作價在2.8到3元間，與去年相近，採收時的人工仍是目前遇到的最大問題。

今天登場的胡蘿蔔節現場展售在地的生鮮蔬果及農特產品，農會家政班絞盡腦汁，將胡蘿蔔運用在各式料理中，有壽司、炒飯、饅頭，甚至在米糕、炒米粉跟皮帶瘦肉粥中加入胡蘿蔔，吃起來有自然的甜味，也讓民眾品嘗到各式風味餐。

活動高潮則是親子拔蘿蔔體驗，數百位民眾下田採收胡蘿蔔，開放時間一到，眾人七手八腳拔起蘿蔔來，雖然主辦單位有準備鏟子等工具，但難得親近泥土，大家都是「雙手萬能」，玩得不亦樂乎也滿載而歸，這採收季節限定的活動在11日還有一場，有興趣的民眾可向將軍農會洽詢。

(中時)