惡劣！石碇山區遭人棄置3公噸雞骨、碎肉

新北市石碇山區遭人棄置3公噸雞骨、碎肉，動保處人員到場進行禽流感快篩檢測。（葉書宏翻攝）

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新北市石碇山區遭人棄置3公噸雞骨、碎肉，動保處人員到場進行禽流感快篩檢測。（葉書宏翻攝）
新北市石碇山區遭人棄置3公噸雞骨、碎肉，動保處人員到場進行禽流感快篩檢測。（葉書宏翻攝）

新北市石碇區清潔隊2月中旬在石碇區106縣道157.5公里處，發現有人把大量的雞肉食品遭棄置路邊，動保處啟動禽流感防疫快篩立即前往了解，現場滿目瘡痍雞骨及碎肉散落滿地約3公噸，禽流感快篩檢測呈現陰性，動保處請在地所轄派出所調閱監視錄影器影像，按車輛追查可疑車牌號碼，追捕棄置行為人及其車輛工具，以釐清案情。

石碇區清潔隊長蔡木火進行例行性垃圾居家清運時，發現在石碇區106縣道157.5公里處附近有大量的雞骨頭遭棄置路邊，覺得非常不尋常，立即通報動保處、永定里長王金洞及中民派出所警員會同前往處置，現場約有3噸雞骨及碎肉，皆為雞腿肉、雞骨雞翅等食品工廠加工品。

經中民派出所調閱監視器系統，發現2月中旬有一輛冷凍運輸車經過，並在現場逗留10分鐘之久，加上雞骨及碎肉為食品工廠加工品，目前警方已鎖定該車輛進行追查，以釐清案情。

新北市石碇山區遭人棄置3公噸雞骨、碎肉，動保處人員到場進行禽流感快篩檢測。（葉書宏翻攝）
新北市石碇山區遭人棄置3公噸雞骨、碎肉，動保處人員到場進行禽流感快篩檢測。（葉書宏翻攝）

因正值春冬季，禽流感好發季節，動保處接獲清潔隊長蔡木火通報，石碇區有大量棄置的廢棄雞骨頭及碎肉，這些肉品都是經過合格屠宰的加工製品，因為過期遭民眾任意丟棄，並無活禽感染禽流感疑慮，動保處仍啟動禽流感快篩部隊前往處理，該棄置雞骨頭及碎肉為過期食品加工品，以禽流感快篩檢測結果為禽流感陰性，無禽流感疑慮。

農業局長李玟表示，目前將進入秋冬禽流感好發季節，提醒農戶應落實畜牧場生物安全措施，養禽業者應持續嚴加戒備，依規定強化禽舍防鳥設施，同時落實人員、各式車輛、箱籠、器械等清潔消毒工作，並呼籲不肖業者切勿將病死畜禽任意丟棄，如有造成禽流感疫情，將依違反動物傳染病防治條例第12條規定，處以5至100萬元罰鍰，請勿以身試法。

(中時)

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