影》北京兩會住房焦點 滬祭20萬套「長租公寓」

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中天
、文楷誠　中時電子報／

去年10月中共19大期間，中共中央總書記習近平一句「房子是用來住的，不是用來炒的」，讓許多大陸民眾聽了相當振奮，而隨著北京兩會召開，如何讓百姓們能有安穩的居住環境成為一大焦點。

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以上海為例，位於陸家嘴鄰近濱江大道的豪宅，是上海最貴的樓盤之一，一坪要價喊到了530萬台幣，若是與台北帝寶相比，價格整整貴上了近一倍，對於一般民眾而言，做一輩子可能都不能達到，上海市長應勇響應「房住不炒」，加大租賃建設，投入20萬套房的長租公寓，連台灣人都一體適用。但想要入住分租公寓也是有一些條件限制，必須要有實名制，還需要提供薪資證明，最重要的是信用評比必須合格。2018年上海還將投入20萬套這種形式的出租公寓，一部份規劃給大陸國企管理，另一部份則由私人企業承擔。

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大陸資產管理有限公司總裁周藝君表示：「當租賃公寓行業裡面整體居住品質提高的話，就會讓很多年輕人買房的週期變長，避免房價在某一個時間段內的飆漲。」而這樣的公寓距離市區也較遠，但對許多無殼蝸牛的年輕人來說，至少解決了住的問題，群租時代的新思維同時成了大陸官方穩定房價的解藥。

(中天)

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