伊朗籍輪船偷排廢油 遭環保署重罰150萬元

2018年03月04日 16:20 中時 廖德修

環保署與美國國家海洋暨大氣總署合作，首次利用衛星航照，查獲伊朗籍SARVIN輪在台灣西部海域偷排廢汙油；3月2日依違反我國《海洋汙防治法》，裁處最高罰緩新台幣150萬元，並於今天成功促使該船的台灣船務總代理公司繳款。

環保署說，依據《海洋汙染防治》規定，管轄範圍涵蓋至200海浬經濟海域。環保署委託中央大學太空及遙測研究中心，與美國國家海洋暨大氣總署共同簽署《台美建立衛星監測海上油汙染技術合作協定》，定期以衛星航照監控周遭海域。

歐洲Sentinel-1雷達衛星去年10月9日發現有船舶於高雄外海疑似偷排油汙，並藉由台美技術合作協定請美國NOAA協助確認。環保署另請交通部運輸研究所港灣技術研究中心協助，篩選提供嫌疑船舶之船舶自動識別系統（AIS）資訊，發現SARVIN輪的船舶軌跡與衛星影像油污軌跡完全疊合，油汙軌跡長達60公里，持續排放廢油至少2、3小時，數量推估至少5公噸，依法裁處最高罰鍰。

環保署今日上午9時藉由航港局通知，掌握SARVIN輪將泊靠高雄港，立即邀集相關中央及地方權責單位，規劃於船舶進港時執行嚴格聯合船舶稽查作業；並請SARVIN輪台灣船務總代理公司轉達船舶所有人，所屬船舶於我國外海有偷排廢油違規事實，要求該船舶所有人應於進港時繳納本案裁處罰鍰150萬元，及依法配合聯合稽查作業。

協商結果，船務代理公司表示，已獲船舶所有人授權處理本次事件，現場除收取裁罰書面文件影本，並當場繳交罰鍰支票予環保署人員攜回。環保署還會依據環境講習相關規定，通知船方至我國參加8小時環境講習課程。高雄海洋局等相關單位也會持續蒐集該船違法事證，並告誡不得再犯。

(中時)