日本地鐵準點神話破滅？網：跟台鐵很像啊

2018年03月04日 16:03 中時電子報 簡怡欣

日本鐵道系統以獨步全球的準時效率引以為傲，不過，這項神話似乎正面臨被動搖危機，尤其以東京車次的晚點狀況最為顯著。根據日媒報導，東京有近6成班次每隔1天就會發生延遲情況，其中最常見原因是乘客乘車超時、需要重新開關車門。

日經中文網指出，日本國土交通省去年12月首度發佈2016年度東京圈鐵路線路的晚點情況，統計45條開具晚點證明書狀況，其中有29條每月有10天以上需開列延遲單，又以JR中央·總武線頻率最高，幾乎每個上班日都有班車誤點。

調查發現，多數晚點不到10分鐘的列車，主要原因是人潮太多，有47.2%是因為「乘客上下車時間太長」，16.0%是因「重新開關車門」而延誤，另因設備或車輛故障等原由則僅佔5.7%。此外，第2多晚點路線為JR宇都宮線‧高崎線、東京地鐵千代田線，有18.4天；第3多為JR中央快速線‧中央本線，有18.3天；依序為小田急線、東急田園都市線、西武新宿線等。

日本鐵道系統誤點率除了讓當地民眾無奈，近日也在批踢踢（PTT）引發台灣鐵道迷討論，有網友留言，「下個雷雨，就一堆車誤點」、「跟台鐵很像」、「台鐵還有更致命的就是閉塞區間與號誌的安排」，但也有網友認為，「班次夠多誤點又沒差」。

(中時電子報)