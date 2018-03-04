冬天回來了！周五最冷恐剩10度

2018年03月04日 16:16 中時 廖德修

冬天要回來了！據氣象局預報，本周天氣將有明顯轉變，將有兩波冷空氣南下影響台灣，會有重回冬天的感覺。氣象專家吳德榮也說，周五（9日）、周六最冷，都會區降到攝氏 12、13度，達到大陸冷氣團的標準，沿海空曠地區甚至會到10、11度，周六白天才會逐漸回溫。

氣象局說，明天（5日）鋒面逐漸接近並通過，水氣增多，各地降雨機率提高，東半部地區轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。不過白天仍在暖空氣勢力範圍，各地高溫仍有29至31度，台東更可能有焚風，但晚上東北季風增強，北部明顯轉涼。

周二、週三受到東北季風影響，北部清晨、夜晚的低溫降至15、16度，白天高溫也只有20度，頗有涼意。其他地區溫度也會下降，不過幅度較小，高溫約23到28度，低溫則為17到20度，白天舒適溫暖、早晚偏涼。降雨方面，迎風面的北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部山區也有飄雨機率。

周四另一鋒面通過台灣，降雨範圍擴大，除北部及東半部地區外，中南部也有局部短暫雨；鋒面通過後有一波更強的冷空氣南下，強度達到大陸冷氣團等級的機率很高，氣溫將再下降。周五、周六在大陸冷氣團影響下，中部以北及東北部低溫將下探至10至14度。

降雨方面，周五是由溼轉乾的過程，各地降雨逐漸減少，到了周末各地大多為多雲到晴的天氣，只剩東部及東南部地區有零星短暫雨。周末起至下周一（13日）冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，但迎風面降雨機率較高，且時序進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，民眾仍須留意最新氣象資訊。

(中時)