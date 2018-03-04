毒蟲結伴撿拾2萬顆一粒眠 被活逮判刑

基隆司法大廈外觀。（張穎齊攝）

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基隆市陳姓男子與吳姓男子，因為聽友人轉述有1批品質不良的「一粒眠」被丟包在槓子寮砲台山坡下，2人喜出望外，便到場將2萬4850顆一粒眠帶回家裡藏起來，吳男還因此服用數顆，警方獲報後火速到陳男住處，當場查獲毒品及逮捕2人，日前基隆地院審結，依違反毒品危害管制條例，將陳、吳2人各判7個月、9個月有期徒刑。

檢警調查，2016年11月15日，陳男與吳男在凌晨1時許開車前往基隆市信義區深澳坑路、槓子寮砲台山坡附近，將該批一粒眠帶回陳男的住處，並藏在房間內，雖然品質不優，但吳男仍按捺不住毒癮，試吃了幾顆。

不過法網恢恢，警方其實早已接獲線報，在當天上午10時許，便持著基隆地院核發的搜索票，抵達陳男的住處，當場扣得24850顆一粒眠，其中共2485個鋁箔包，每個鋁箔包藏有10顆，驗餘淨重5033.57公克，純度僅有1％，純質淨重達50.33公克，1顆市值150元，共計市值370萬餘元。

吳男到案後也坦承不諱，並表示是聽了1名黃姓友人的線報，所以才偕同陳男一同前往，自己前陣子因為有吸食安非他命，所以常常睡不著，他又聽說服用一粒眠可以助眠，因此先食用了20幾顆，並沒有其他意圖。

陳男則表示，吳男和他說有一批一粒眠在那裏，他只是配合吳男就一起就撿，並沒有其他意圖，也沒有想那麼多。

基隆地方法審酌後，認為2人對於有無販售意圖均坦承不諱，所以沒有積極的證據能證明2人有意販售，遂依照持有第三級毒品純質淨重20公克以上之罪，判陳男7個月徒刑、吳男9個月徒刑。

(中時)

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