鐵馬老將廖述鎮 任林義偉競選總幹事

2018年03月04日 16:38 中時 陳淑娥

前台中市議員廖述鎮宣布不投入選舉，將交棒給新生代林義偉。（陳淑娥攝）

林義偉希望透過廖述鎮20年功力的加持，在初選及大選能順利過關。（陳淑娥攝）

深耕潭雅神（第5選區）17年的前台中市議員廖述鎮，4日宣布不投入今年選戰，並擔任林義偉競選總幹事，並象徵性贈與一台鐵馬，將自己騎鐵馬為民服務的精神，交棒給黨內新生代傳承下去。

民進黨籍市議員擬參選人林義偉，4日上午與前市議員廖述鎮一起召開記者會，由廖宣布將擔任林義偉競選總部總幹事，現場並贈予林一台象徵跑行程的鐵馬。

創黨元老廖述鎮表示，他擔任4屆第5選區縣市議員，有兩屆是最高票當選，2014年未能連任成功，原本今年要捲土重來，但他觀察新生代的林義偉認真投入基層，為民服務超過10年，有理想具抱負，頗受鄉親肯定。

廖述鎮說，自己在深思熟慮後，去年10月底決定不再投入市議員選舉，將交棒給林義偉並擔任競選總幹事，由於當年總是一早就騎鐵馬服務選民，既能節能減碳，也成為自己的獨特風格。如今，廖述鎮象徵性贈與林義偉鐵馬，希望他能秉持鐵馬老將的精神，一步一腳印為潭雅神鄉親服務。

林義偉表示，廖述鎮騎著鐵馬勤走基層，服務民眾絕不懈怠，潭雅神鄉親一直給予很高的評價，自己有了前輩20年功力的加持，可望在黨內初選及大選過關，未來能延續「鐵馬精神」，持續為第5選區服務，替鄉親提供更全方位的服務，也幫潭雅神注入更多活力及創意。

(中時)