藝術家獨創療癒系作品 超萌狗狗入畫撫人心

藝術家吳開乾配合狗年，將超萌狗狗結合字畫創作。（吳堂靖攝）

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風獅爺泥塑創作。（吳堂靖攝）
吳開乾創作特色春聯，每字都結合狗狗不同的形貌。（吳堂靖攝）

「今年大家都不求財，而是求平安。」藝術家吳開乾結合文字與繪畫，為民眾量身訂做獨一無二的字畫，花蓮地震期間人心惶惶，不少民眾前往求「平安」字，吳開乾因應生肖狗年，將柴犬、哈士奇、拉不拉多入畫，創作出一幅幅療癒系作品，成為鶯歌光點展覽館中最大亮點。

創作資歷逾20年的吳開乾，今年首度於鶯歌光點設攤展售，攤位上大紅燈籠、Q版泥塑神獸、以狗入畫的春聯，令人耳目一新，吳開乾表示，今年過年前碰上地震，大家對於「平安」感受更為深刻，因此配合狗年，創作特色春聯，盼能撫慰人心。

家中三代從醫，吳開乾5歲就能畫出一條龍，卻只能躲在床底創作，高中食品營養系畢業後，便毅然決然北上進入廣告動畫公司工作，曾參與卡通霹靂貓、藍色小精靈創作，更曾於報紙連載漫畫、擔任攝影師、導演等，累積豐富創作實力。

30多歲時有感於動畫技術外移，吳開乾決定自行開設工作室，獨創生肖文字畫，巧妙結合顧客姓名、興趣及生肖，曾幫企業、醫生、聽奧選手杜汶杰作畫，2008年作品還被外交部當作賀禮致贈外賓。

由於涉獵領域橫跨泥塑、繪畫、文字藝術，近年甚至自製茶膏，吳開乾笑說，最近取了個別號「Ah E阿一」，希望能專心一事，今年將主力放在字畫創作，期盼將作品推向國際。

林開乾表示，書法日漸式微，期盼透過特色字畫，賦予傳統文化新生，也讓大眾重新認識漢字之美，展售攤至3月底，每周六日均會駐點解說，歡迎民眾前往參觀。

(中時)

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