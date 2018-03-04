陸船凌晨摸黑越界撈魚　基隆海巡火速掃蕩

2018年03月04日 16:52 中時 張穎齊

基隆海巡隊趁大陸籍漁船「琼○漁20322」正在收網時，逮個正著。（張穎齊翻攝）

基隆海巡隊查扣大陸籍漁船「琼○漁20322」。（張穎齊翻攝）

大陸籍漁船「琼○漁20322」違法越界到彭佳嶼附近海域捕撈漁獲，被基隆海巡隊火速逮捕。（張穎齊翻攝）

1艘重達100噸的大陸籍漁船「琼○漁20322」號利用海象好轉時，以深夜的暮色為掩護，3日晚間8時許前往彭佳嶼西北22.7浬處，越界捕撈漁獲，基隆海巡隊獲報後，火速在今（4）日凌晨2時許到場逮人，並依照兩岸人民關係條例，予以裁罰，另將船上漁網、漁具沒收破壞。

海巡隊調查，「琼」船於2月24日10時從大陸福建省苔菉港出港，船上共8員，船約174噸，船長39米，船寬6.5米，船上有網具6張，起網機2部；上網漁獲約2噸，艙中約38噸。3日晚間越界到達彭佳嶼附近海域，開始違法捕撈。

基隆海巡隊於今（4）日凌晨2時，趁著「琼」船還沒收網完成時，當場火速登檢逮人，船長被突如其來逮捕後，只能無奈乖乖就範，海巡隊也立即將「琼」船帶返至正濱漁港留置調查。

「下次不敢了！」船長被逮後表示，不知道這邊的法律規定才誤闖捕魚，剛到這邊下網就被海巡逮個正著，下次不敢再來了。

海巡隊表示，此次取締將依照兩岸人民關係條例第32條第1項，依其噸位級距裁處最高金額可達240萬，另船上漁網、漁具將沒入並切割破壞起網設備。

(中時)