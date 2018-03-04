中國大陸全國人大主席團 栗戰書、張志軍入列

2018年03月04日 17:24 旺報 陳君碩

大陸全國兩會正在舉行，4日選出第十三屆全國人民代表大會第一次會議的主席團和秘書長名單，排名第三的中共中央政治局常委栗戰書，一如外界預期被當選主席團，預料將接任全國人大委員長；國台辦主任張志軍此次以福建省全國人大代表身分進入人大，也在主席團之列，成為人大常委的機會濃厚，秘書長則由王晨擔任。

新華社報導，4日第十三屆全國人民代表大會第一次會議預備會議通過主席團名單，共190人。按照慣例，栗戰書料將接替張德江，出任全國人大委員長，並分管對港澳事務。67歲的栗戰書是河北平山人，深獲中共總書記習近平信任，2012年起擔任中共中央辦公廳主任，去年19大後獲選為中央政治局常委，躋身權力核心，此次當選主席團常務主席，料將擔任全國人大委員長。

名單中也出現國台辦主任張志軍，張志軍此次當選福建省的全國人大代表，當時外界就預期他不會只是「光棍人大代表」，此次成為主席團成員，意味著張擔任人大常委的機會濃厚。此外，名單中也有大陸外交部長王毅。

人大秘書長王晨連任秘書長，據公開資料，王晨2013年開始擔任全國人大副委員長兼秘書長，2017年十九大後晉升為中央政治局委員，他主管媒體宣傳，過去曾任光明日報總編輯、人民日報總編輯兼社長、中宣部副部長、國新辦主任。

完整名單按簡體字筆劃順序如下：

丁仲禮、丁薛祥、乃依木·亞森（維吾爾族）、於偉國、萬衛星、萬鄂湘、習近平、馬偉明、馬逢國、王東明、王東峰、王光亞、王剛、王志民、王岐山、王滬寧、王國生、王硯蒙（女，傣族）、王憲魁、王勇、王勇超、王晨、王銀香（女）、王毅、支月英（女）、尤權、車俊、巴音朝魯（蒙古族）、鄧麗（女）、鄧凱、艾力更·依明巴海（維吾爾族）、左中一、石泰峰、布小林（女，蒙古族）、旦正草（女，藏族）、葉詩文（女）、史大剛、白瑪赤林（藏族）、白春禮（滿族）、叢斌、馮淑玲（女，滿族）、吉狄馬加（彝族）、吉炳軒、呂世明、朱國萍（女）、向巧（女，苗族） 、劉藝良、劉遠坤（苗族）、劉昆、劉海星、劉家義、劉賜貴、劉鶴、齊玉、江天亮（土家族）、許為鋼、許立榮、許寧生、許其亮、孫志剛、孫春蘭（女）、蘇嘎爾布（彝族）、杜家毫、杜德印、李飛、李飛躍（侗族）、李玉妹（女）、李偉、李紀恆、李克強、李作成、李希、李學勇、李鉞鋒、李家俊、李鴻（女）、李鴻忠、李斌、李強、李錦斌、李靜海、楊潔篪、楊洪波（白族）、楊振武、楊曉渡、楊蓉（女）、肖開提·依明（維吾爾族）、肖怀遠、肖捷、吳月（女，黎族）、吳玉良、吳英傑、邱勇、何健忠、何毅亭、鄒曉東、冷溶、汪其德、汪洋、汪鴻雁（女）、沙渢（女，回族）、沈春耀、沈躍躍（女）、張又俠、張少琴、張昇民、張平、張業遂、張慶偉、張軍、張志軍、張軒（女）、張伯軍、張春賢、張曉明、張毅、陸東福、陳全國、陳求發（苗族）、陳希、陳武（壯族）、陳竺、陳敏爾、陳錫文、陳豪、武維華、苗華、林建華、林鐸、羅保銘、羅萍（女，哈尼族）、羅毅（布依族）、周強、鄭軍裡（族）、鄭奎城、鄭曉松、降巴克珠（藏族）、趙龍虎（朝鮮族）、趙樂際、趙克志、趙憲庚、趙賀、郝明金、胡和平、胡春華、咸輝（女，回族）、哈尼巴提·沙布開（哈薩克族）、段春華、信春鷹（女）、婁勤儉、洛桑江村（藏族）、姚建年、賀一誠、駱惠寧、袁駟、栗戰書、夏偉東、徐延豪、徐紹史、徐留平、殷一璀（女）、高紅衛、高虎城、郭聲琨、黃久生、黃龍雲、黃志賢、黃坤明、黃路生、曹建明、曹鴻鳴、雪克來提·扎。

(旺報)