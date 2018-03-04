陽岱鋼代打轟2分彈！讀賣巨人熱身賽勝養樂多

巨人小將大城卓三今熱身賽轟陽春炮。(截自日本雅虎體育)

友善列印
中時電子報

陽岱鋼熱身賽前2戰打擊手感冷，讀賣巨人今(4日)熱身賽跟養樂多交手，他沒有排進先發名單，不過7下1出局一壘有人，陽岱鋼代打上場，一棒扛出左外野2分炮，用熱身賽首發全壘打，助巨人將領先擴大，終場8比1贏得勝利。

熱身賽前2戰打完，陽岱鋼6打數僅1安，打擊率只有1成67，狀況並不理想。此役巨人讓陽岱鋼坐板凳，改由長野久義先發右外野，中外野立岡宗一郎、左外野洋炮葛雷洛(Alex Guerrero)；打線前4局僅出現1安沒得分，直到5下才靠連3安開胡，其中包括立岡的中外野三壘打。

巨人帶著3分領先，7下再立岡單場第2支三壘打，再度發動攻勢。中井大介跟進敲安，打進1分打點後，陽岱鋼頂替指定打擊的麥基(Casey McGehee)代打；他面對養樂多左投中澤雅人，相中紅中偏低速球，扛出中左外野2分全壘打。靠他這一擊，巨人瞬間把領先擴大為7比1。

巨人隨後8下靠代打大城卓三陽春炮，再追加1分，終場8比1取得熱身賽第2勝。陽岱鋼第3場出賽總算再度敲安，此役1打數1安、2打點，打擊率升高到2成86。另效力西武的吳念庭，也在西武對廣島一役擔任先發8棒二壘手，但他打滿全場3打數盡墨，只選到1次保送上壘，打擊率1成67。

(中時電子報)

伍鐸和布魯斯確定入列 富邦悍將3…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。