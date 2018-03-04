陽岱鋼代打轟2分彈！讀賣巨人熱身賽勝養樂多

2018年03月04日 16:52 中時電子報 蔡銘仁

陽岱鋼熱身賽前2戰打擊手感冷，讀賣巨人今(4日)熱身賽跟養樂多交手，他沒有排進先發名單，不過7下1出局一壘有人，陽岱鋼代打上場，一棒扛出左外野2分炮，用熱身賽首發全壘打，助巨人將領先擴大，終場8比1贏得勝利。

熱身賽前2戰打完，陽岱鋼6打數僅1安，打擊率只有1成67，狀況並不理想。此役巨人讓陽岱鋼坐板凳，改由長野久義先發右外野，中外野立岡宗一郎、左外野洋炮葛雷洛(Alex Guerrero)；打線前4局僅出現1安沒得分，直到5下才靠連3安開胡，其中包括立岡的中外野三壘打。

巨人帶著3分領先，7下再立岡單場第2支三壘打，再度發動攻勢。中井大介跟進敲安，打進1分打點後，陽岱鋼頂替指定打擊的麥基(Casey McGehee)代打；他面對養樂多左投中澤雅人，相中紅中偏低速球，扛出中左外野2分全壘打。靠他這一擊，巨人瞬間把領先擴大為7比1。

巨人隨後8下靠代打大城卓三陽春炮，再追加1分，終場8比1取得熱身賽第2勝。陽岱鋼第3場出賽總算再度敲安，此役1打數1安、2打點，打擊率升高到2成86。另效力西武的吳念庭，也在西武對廣島一役擔任先發8棒二壘手，但他打滿全場3打數盡墨，只選到1次保送上壘，打擊率1成67。

(中時電子報)