花蓮強震有愛 墨國志工來台感恩

3月4日墨西哥慈濟志工獻給證嚴法師來自墨國民眾捐給花蓮地震的捐款，慈濟志工表示，9成捐款是來自受慈濟幫助的災民。（慈濟基金會提供）

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去年9月墨西哥發生規模7.1強震，13國慈濟志工前往當地進行勘災，舉辦10場發放與義診，不僅帶動當地人成為慈濟志工，也在受災鄉親心中種下愛的種子。2月初台灣花蓮發生地震，墨西哥重災區鄉親得知後也紛紛捐款盡心力，3月4日由14位墨西哥慈濟志工親手呈給證嚴法師，表達來自墨西哥對台灣花蓮地震的祝福與感恩。

自2017年12月初開始，慈濟在墨西哥協助震災進行發放1萬多戶、義診5千多人次，並在當地帶出有心持續投入的慈濟志工。14位墨國當地志工在2月23日到3月初來台進行學習感恩參訪，發現除了賑災，台灣的環保回收、大體捐贈、醫療關懷，都值得效法。即將任職墨西哥農業局的奧蘭多(Jesús Orlando)，很讚嘆慈濟的環保觀念不僅讓環境清乾淨，還能用來幫助別人，他希望將這個理念帶回墨西哥實踐。

3月4日在花蓮靜思精舍，墨西哥慈濟志工獻給證嚴法師來自墨國民眾捐給花蓮地震的捐款。儘管墨西哥災區仍在重建中，當鄉親聽到是幫助過他們的台灣發生地震，感同身受並將身上的錢投到竹筒裡。墨國志工羅德哥((Rodrigo)表示，9成捐款是來自受慈濟幫助的災民。

塔妮(Tani)是慈濟在墨西哥勘災時，最早認識的當地人，不僅在慈濟勘災、發放期間全程投入，帶動當地人、也協調慈濟物資進關事宜。塔妮(Tani)表示，從參訪過程，發現慈濟很多工作非常艱難，能走到這一步，非常不簡單，希望可以從這些困難，學到千錘百鍊的精神，帶回墨西哥。

塔妮(Tani)的先生安和(Engelbert)從事翻譯工作，這次讓他們夫妻倆最感動的是在莫拉克風災後慈濟援建的杉林大愛村，當得知他們全村被土石掩蓋感到很不捨。安和表示墨西哥有些地方每年都會發生土石流而造成傷亡，他希望可以幫助這些人。

慈濟基金會表示，慈濟援助的理念，除了親自了解受災者的需求、親手發放，也在當地人心中撒下愛的種子，這份愛的漣漪，在台灣花蓮發生地震後，反饋到台灣，印證「愛」，是世界共通的語言。

(中時)

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