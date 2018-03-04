新竹市Big City遠東巨城全體動員捐血創單日最高400袋

2018年03月04日 17:04 中時 陳育賢

新竹市Big City遠東巨城購物中心4日辦理捐血活動，不少家長也帶著孩子一同前來作機會教育。（陳育賢攝）

新竹市Big City遠東巨城購物中心4日辦理捐血活動，大批民眾熱烈響應。（陳育賢攝）

新竹市Big City遠東巨城購物中心開幕以來舉辦逾百場公益活動，鑑於以往春節期間血液庫存量低，加上日前低溫下雨影響民眾捐血意願，Big City4日特別與新竹網路扶輪社合辦捐血活動，1天下來募血超過400袋，為歷年新竹市外點募血袋數最高紀錄。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，Big City自2012年開幕以來改變了新竹人的生活，打造吃喝玩樂1站購足的消費環境，也搭建1個串聯各方力量的公益平台。

Big City多年來積極與政府、社福、學術單位合作，從特殊學校參訪、關懷弱勢義演、義賣、園遊會到捐血活動，每年超過百場的公益活動深受消費者支持，充分發揮空間優勢，讓民眾有優質消費也關心公益，成功讓巨城成為溫暖與希望的基地。

李靜芳說，Big City與新竹捐血中心合作多年，1年平均可募到約1500袋血，此次捐血活動除了號召全體同仁及專櫃人員一起做公益，也透過臉書粉絲專頁動員粉絲共襄盛舉，一起來捐熱血、看電影、享美食，發文後立即吸引近6000人按讚，逾2000則留言並紛紛標註臉友分享訊息，互動相當熱絡。

而原定今天上午10點開始的捐血活動，不到9點就吸引超過百位熱心民眾排隊等候捐血，巨城同仁也利用上班空檔時間，挽袖捐血，另有不少家長帶著孩子一起參與此次捐血活動，機會教育從小做起。根據新竹捐血中心統計，此次共募集超過400袋，為歷年新竹市外點募血袋數最高紀錄。

(中時)