新竹市Big City遠東巨城全體動員捐血創單日最高400袋

新竹市Big City遠東巨城購物中心4日辦理捐血活動，受到民眾熱烈響應，1天下來募血超過400袋，為歷年新竹市外點募血袋數最高紀錄。（陳育賢攝）

友善列印
中時
新竹市Big City遠東巨城購物中心4日辦理捐血活動，不少家長也帶著孩子一同前來作機會教育。（陳育賢攝）
新竹市Big City遠東巨城購物中心4日辦理捐血活動，大批民眾熱烈響應。（陳育賢攝）

新竹市Big City遠東巨城購物中心開幕以來舉辦逾百場公益活動，鑑於以往春節期間血液庫存量低，加上日前低溫下雨影響民眾捐血意願，Big City4日特別與新竹網路扶輪社合辦捐血活動，1天下來募血超過400袋，為歷年新竹市外點募血袋數最高紀錄。

Big City遠東巨城購物中心董事長李靜芳表示，Big City自2012年開幕以來改變了新竹人的生活，打造吃喝玩樂1站購足的消費環境，也搭建1個串聯各方力量的公益平台。

Big City多年來積極與政府、社福、學術單位合作，從特殊學校參訪、關懷弱勢義演、義賣、園遊會到捐血活動，每年超過百場的公益活動深受消費者支持，充分發揮空間優勢，讓民眾有優質消費也關心公益，成功讓巨城成為溫暖與希望的基地。

李靜芳說，Big City與新竹捐血中心合作多年，1年平均可募到約1500袋血，此次捐血活動除了號召全體同仁及專櫃人員一起做公益，也透過臉書粉絲專頁動員粉絲共襄盛舉，一起來捐熱血、看電影、享美食，發文後立即吸引近6000人按讚，逾2000則留言並紛紛標註臉友分享訊息，互動相當熱絡。

而原定今天上午10點開始的捐血活動，不到9點就吸引超過百位熱心民眾排隊等候捐血，巨城同仁也利用上班空檔時間，挽袖捐血，另有不少家長帶著孩子一起參與此次捐血活動，機會教育從小做起。根據新竹捐血中心統計，此次共募集超過400袋，為歷年新竹市外點募血袋數最高紀錄。

(中時)

花蓮強震有愛 墨國志工來台感恩 宏仁國中管樂隊「五連霸」蟬連特…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。