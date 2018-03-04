《動物系戀人啊》概念預告曝光！張睿家、隋棠頭碰頭演繹狼與豹子

張睿家、隋棠。（周子娛樂）

友善列印
中時
《動物系戀人啊》概念預告曝光。（周子娛樂）
張睿家。（周子娛樂）

由張睿家、隋棠、鐘欣潼、賀軍翔主演的超級網劇《動物系戀人啊》正式曝光首支概念預告，並同步發佈概念海報。在發佈的概念海報中，張睿家與隋棠、鍾欣潼與賀軍翔這兩組情侶做出呼喚與傾聽的姿勢，不僅營造了調皮的CP互動感，還具有了「呼喚你，呼喚愛」的寓意，暗示四人為愛追逐的故事。

張睿家在戲中飾演秦浩，是主動「捕獵」的狼形象，追逐愛情已成為他的本能，與隋棠飾演的芬妮，防禦性很強的豹子形象互為攻守，「阿嬌」鍾欣潼則是渴望浪漫愛情的「小松鼠」楚之河，賀軍翔飾演的王大樹就像一頭穩重忠厚的長頸鹿守護著楚之河；在預告視頻中，不禁讓觀眾好奇，在「物競天擇，適者生存」的愛情角逐中，他們將會如何處理這個有著期待、等候、防禦、進擊等眾多狀態交錯的四角關係，究竟誰才會是贏家。

張睿家劇中換穿多達30套西裝造型，量身訂做的戲服同時嶄露他的霸氣和好身材，但是去年拍攝時正好是夏天，每天近40度高溫下穿全套毛料西裝讓他直呼這個總裁實在不好當！這次也是繼2005年《惡男宅急電》後他再度與賀軍翔合作，和鍾欣潼、隋棠則是首度合作。《動物系戀人啊》借用動物習性與戀愛人格的搭配組合，以萌態趣味的方式探討都市愛情，是搜狐視頻2018年的重點網劇，預計春天開播！

(中時)

馮媛甄產後速瘦！曬「龍蝦月子餐… 周董巴黎探班五月天 神預測瑪莎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。