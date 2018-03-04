《動物系戀人啊》概念預告曝光！張睿家、隋棠頭碰頭演繹狼與豹子

2018年03月04日 17:07 中時 林淑娟

《動物系戀人啊》概念預告曝光。（周子娛樂）

張睿家。（周子娛樂）

由張睿家、隋棠、鐘欣潼、賀軍翔主演的超級網劇《動物系戀人啊》正式曝光首支概念預告，並同步發佈概念海報。在發佈的概念海報中，張睿家與隋棠、鍾欣潼與賀軍翔這兩組情侶做出呼喚與傾聽的姿勢，不僅營造了調皮的CP互動感，還具有了「呼喚你，呼喚愛」的寓意，暗示四人為愛追逐的故事。

張睿家在戲中飾演秦浩，是主動「捕獵」的狼形象，追逐愛情已成為他的本能，與隋棠飾演的芬妮，防禦性很強的豹子形象互為攻守，「阿嬌」鍾欣潼則是渴望浪漫愛情的「小松鼠」楚之河，賀軍翔飾演的王大樹就像一頭穩重忠厚的長頸鹿守護著楚之河；在預告視頻中，不禁讓觀眾好奇，在「物競天擇，適者生存」的愛情角逐中，他們將會如何處理這個有著期待、等候、防禦、進擊等眾多狀態交錯的四角關係，究竟誰才會是贏家。

張睿家劇中換穿多達30套西裝造型，量身訂做的戲服同時嶄露他的霸氣和好身材，但是去年拍攝時正好是夏天，每天近40度高溫下穿全套毛料西裝讓他直呼這個總裁實在不好當！這次也是繼2005年《惡男宅急電》後他再度與賀軍翔合作，和鍾欣潼、隋棠則是首度合作。《動物系戀人啊》借用動物習性與戀愛人格的搭配組合，以萌態趣味的方式探討都市愛情，是搜狐視頻2018年的重點網劇，預計春天開播！

(中時)