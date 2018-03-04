宣導婦安毒品危害 台南波麗士組樂團上舞台

2018年03月04日 17:23 中時 程炳璋

新化警分局防治組組長陳瑞麟（左1）擁有街頭藝人證照，又會吹奏薩克斯風，玉井警分局警員向翊銘則會彈奏鋼琴，兩人4日在街頭表演，只為了宣導婦幼安全。（程炳璋攝）

「有警察在唱歌耶！」婦女節前夕，台南市婦幼隊4日在新光三越小西門廣場辦婦幼宣導「拒絕恐怖情人，遠離毒品危害活動，為吸引年輕人目光，台南市警界表演高手傾巢而出，自組樂團上台軋歌，展現波麗士大人在樂器、歌唱與主持上各項才華。

家庭暴力防治法過去只針對配偶、同居人與家人，2016年2月修法後，增加「恐怖情人條款」，只要是有過親密關係的交往對象，出現暴力對待，就得以申請家暴令。台南市婦幼隊選在婦女節前夕，宣導這項法令，要女性民眾了解自身權益。

活動透過音樂表演宣導，現場除了「我願意樂團」公益表演，台南市警局從數千名警員中，挑選出幾位有表演才華的波麗士自組樂團，上台主持兼飆歌。展現員警嚴肅執勤以外的表演天分。

領有街頭藝人證照的新化分局防治組組長陳瑞麟學習薩克斯風已有7年，平常利用休假至各社區演奏與長輩同樂，身著警察制服吹奏薩克斯風相當吸睛。

樂團鋼琴手是玉井分局玉井派出所警員向翊銘，學習鋼琴、長笛長達20年，他常用音樂做公益，被稱為警界「鋼琴王子」，原本專攻古典樂，這次改練流行歌曲上場。

刑大警務員邱聰憲、婦幼警察隊副隊長陳佩鈴及警務員潘品如也都上台獻唱。展現歌唱才華。

警局人事室科員黃東偉擔任主持，成為貫穿全場的靈魂人物，台上幽默的他，其實有顯赫的學歷，曾遠赴英國攻讀犯罪學碩士，這回用輕鬆風趣的口才，逗樂現場年輕民眾。

現場還有警察發送動物造型氣球，發送可愛造型原子筆，炒熱氣氛。

台南市婦幼隊隊長陳福和表示，臺灣是亞洲第一個有家庭暴力防治法與民法保護令的國家，今年邁向第20周年，前年也增列「恐怖情人條款」，擴大保護範圍，呼籲社會大眾了解自身權益，並正視暴力。

(中時)