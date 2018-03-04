宏仁國中管樂隊「五連霸」蟬連特優獎 全校師生歡欣喜悅

▲埔里宏仁國中在全國音樂比賽，將音樂、戲 劇、舞蹈融入行進管樂的精彩表演，獲五連霸蟬連全國特優獎。（宏仁國中提供）

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▲埔里宏仁國中在全國音樂比賽中將音樂、戲 劇、舞蹈融入行進管樂的表演及變換近百種繁複隊形的整齊流暢動作。（宏仁國中提供）

1年1度結合聽覺與視覺的超級音樂藝術饗宴「2018全國音樂比賽」，埔里宏仁國中管樂隊不負眾望，「五連霸」蟬連全國特優獎，今天傳回捷報，宏仁為地方爭光，讓埔里鎮揚名全國，不但全校師生歡欣喜悅，南投縣民聞訊，更是同感與有榮焉。

埔里宏仁國中的樂旗隊，成立迄今已滿屆10周年，為南投縣唯一的國中行進樂旗隊，曾獲2016及2017年台灣國際行進樂旗隊公開賽AA組國中組冠軍；尤其該校樂旗隊自2014至2017年代表參加全國音樂比賽行進管樂競賽，接連4年都榮獲特優第一殊榮，今年再度蟬連第一，創下難得的「五連霸」紀錄，讓地方各界都歡欣雀耀。

勇奪五連霸，固是讓師生、家長及各界都歡欣不已，但該校前家長會長、縣議員王彩雲卻感慨萬千，因為學校沒有經費，所有訓練及道具全得自籌，樂旗隊長期皆面臨樂器老舊、樂服破了又補、補了又破的窘境，每次出賽，與大城市樂旗隊的新穎光鮮亮麗設備，讓學生都羨慕不已，所幸學生技藝精進，年年奪冠。

宏仁國中校長李孟桂則表示，榮耀的背後，他們除了感受師生的用心外，特別要感謝熱心的立委馬文君，今年元月引介崔信基捐款15萬元給樂旗隊，添購樂器設備及寒假外聘教師鐘點費用、制服費，讓樂旗隊得繼續表演下去；同時要感謝縣議員王彩雲與廖志城長年為學校爭取配合款，讓師生得以發揮最感人表演的一面，也讓宏中能夠獲得最高榮耀。

(中時)

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