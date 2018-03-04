微甜女孩險遇車禍 急尋平安符弄丟內褲

2018年03月04日 17:33 中時 尤嬿妮

微甜女孩從3層樓高的溜滑梯滑下開場。（絕頂創意提供）

微甜女孩日前拜訪濟公師父為事業加持，牙牙上一趟參拜時獲得一個平安符，除夕當天出門發現平安符竟從車上掉下來，當下覺得怪怪，結果在高速公路差點出車禍，整個車子打滑、 冒白煙，所幸車子幸運在安全島旁停下，有驚無險的躲過車關。

有趣的是，濟公師父給了3人各一張平安符保身，叮嚀女孩得攜帶、勿搞丟，愛波卻自招「差點把符丟在台中飯店，幸好有找回來了」，下秒卻苦嘆「但我內褲卻不見，好像丟在飯店了」。

她們歷經2年培訓，日前出道發行首張專輯《愛麗絲》，近3個月勤跑宣傳、累積人氣，本週舉辦人生首場簽唱會巡迴，2日元宵節先從嘉義台灣燈會開跑，受邀在科技燈會區舞台演出與民眾同樂，隔天馬不停蹄移師台中大魯閣新時代購物中心，更驚喜從3層樓高的極速溜滑梯滑下開場，克服懼高從樓上一路尖叫下來，「人未到聲先到」的簽唱會創舉。

台中場彩蛋是為愛波驚喜慶生，當天早上起床後，牙牙與娃娃就聯手出擊，不斷針對愛波冷淡，造成上台前團體低氣壓氛圍，活動中突然端出生日蛋糕慶生，個性超ㄍ一ㄣ的愛波獲知真相後，淚水不停在眼眶打轉，「已經好多年不過生日了，非常謝謝這個驚喜，喔真的好喜歡，但我們感情太好了，所以架根本吵不起來」，經紀公司也貼心她一日假期，讓愛波回高雄與家人團聚。

(中時)