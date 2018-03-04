《中時晚間快報》北農明起休3天 農委會防菜價跌

2018年03月04日 17:46 中時電子報 綜合報導

◎北農明起休3天 農委會防菜價跌

台北果菜市場年後連休3天，菜量累積難以消化價格大跌3成5，由於明日（5日）台北果菜市場又將再休3天，農委會如臨大敵，緊急協調農民將蔬菜冷藏保存，避免開市後一次大量投入拍賣，使菜價重挫，未來也不允許台北市場連休3天，以防菜價波動。

◎冬天還沒走 周五下探10度

冬天要回來了！據氣象局預報，本周天氣將有明顯轉變，將有兩波冷空氣南下影響台灣，會有重回冬天的感覺。氣象專家吳德榮也說，周五（9日）、周六最冷，都會區降到攝氏12、13度，達到大陸冷氣團的標準，沿海空曠地區甚至會到10、11度，周六白天才會逐漸回溫。

◎嫦娥四號今年將兩度探月 未來擬建「月球基地」

大陸的航太科技突飛猛進，已然是航太大國。大陸央視報導稱，今年是大陸的航太發射大年，大陸太空技術研究院黨委書記趙小津透露，嫦娥四號探月任務將在今年分兩次發射，嫦娥四號月球探測器將抵達人類探測器未曾觸及的月球背面。同時，也正在規畫探月四期工程，未來或將在月球建造基地。

◎趙又廷三生三世愛高圓圓 曝第一印象我見猶憐

中天綜合台36頻道周一至周五晚間8點播出金庸經典武俠之作《神鵰俠侶》，劇情引人入勝，上周四(3/1) 4歲以上收視開出0.77佳績，收視成績亮眼。3月5日起由楊冪、趙又廷主演的中天玄幻愛情大戲《三生三世十里桃花》接檔，看趙又廷化身高冷霸道又深情專一的「夜華」，與楊冪飾演的「白淺」歷經三生三世的愛恨糾葛，最後修成正果的動人故事。趙又廷在劇中獨愛楊冪一人，戲外也放話「三生三世都要娶高圓圓」，近日趙又廷接受大陸媒體專訪時，也大方透露剛認識高圓圓的場景，當初第一眼看到高圓圓，可以用「我見猶憐」來形容，因為真的太美了！

(中時電子報)