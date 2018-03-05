口腔醫院 提供國人完善的口腔照護

2018年03月05日 09:00 中時電子報 綜合報導

台灣近10年人口年齡結構，老多於幼成為全國趨勢，衍生出長期照護，保留住更多牙齒的需求增加。現今口腔治療不再只是治療牙痛，牙醫分科由單一科別發展出更專精的科別，如：一般牙科、根管治療科、齒顎矯正科、牙周病科、贋復補綴科等10種。但各專科所注重的治療重心不同，民眾並不清楚自己該到哪一家醫院或診所才能得到最適合的治療，而且專科間的合作協調常不夠完善，讓患者常常在不同的醫院診所或專科之間疲於奔命，最終可能還是無法得到最適合的口腔照護。

大多數牙科疾病是可以預防與早期治療的，但由於醫療專業資訊嚴重不對等，患者無從得知自己實際需要哪些治療，在出現病痛後才尋求醫療協助，而部份牙醫師只針對就醫患者的主要訴求來處理，無形中也會錯過其他病症的預防與早期治療時機。

衛福部為精進我國口腔醫療照護品質，參考歐美、日本、韓國口腔醫院模式，規劃引進民間資源成立國內首座口腔醫院，讓口腔內外疾病患者能夠獲得一站式的完整及主動照護，滿足患者就診的各種需求，如：收治高齡且病情複雜的長者、嚴重病例、身心障礙者或國際醫療服務等，同時執行先進口腔醫療手術、材料的評估與研發，鼓勵國內業者研發更多元、具競爭力的口腔衛生保健輔具、醫療器材及牙材，提升台灣醫療產業競爭力。

但是，據台灣牙醫界的消息，多年前桃園市已有牙醫師團體申請成立口腔專科醫院，在申請過程中面對許多行政上的困難與障礙，因為是首家口腔專科醫院，無前例可循，地方公務人員深怕有圖利之嫌，致使規劃案延宕至今。業者期盼主管機關能以國人，尤其是中高齡口腔疾病患者的健康為念，給予申請案必要的協助與支持，讓台灣能盡快跟上歐美、日本、韓國在口腔醫院方面的發展腳步。

(中時電子報)