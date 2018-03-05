律師說法》素顏黑衣辦婚禮？ 法官判婚姻無效！

有異於大紅婚禮，素顏黑衣辦婚禮？ 法官判婚姻無效（報系資料照/中新社）

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民國(下同)91年結婚至今即將滿14年的林姓婦人，向法院主張當年再婚的先生沒為她舉辦婚禮，僅在普通餐會中隨口宣布結婚。先生拿出當天的照片想證明是公開儀式，明媒正娶有給妻子名分，但法官審理發現當天新娘居然是穿黑色的衣服，且無頭飾、無彩妝，不可能是婚禮，而認定雙方未曾舉行結婚公開儀式，判決確認婚姻關係不成立。

●法律評析

儀式婚V.S登記婚

我國民法親屬編於97年進行重大修法，將民法第982條結婚的形式要件從儀式婚改為登記婚。儀式婚是指結婚應具備公開儀式及二人以上證人，經依戶籍法為結婚之登記者，僅是「推定」為已結婚；登記婚則是指結婚應以書面為之，須有兩人以上證人簽名，並應向戶政事務所為結婚登記。因此，如97年以前結婚者，其婚姻是否有效成立，應以是否符合儀式婚之結婚要件來判斷。

未符合儀式婚要件時婚姻無效

實務上常見97年以前結婚之當事人提起離婚訴訟，法院審理到一半發現當初的婚姻不具備民法第982條儀式婚成立要件，也就是未公開儀式或無兩人以上證人，依民法第988條規定，該婚姻是屬無效，因此無婚姻可以「離」，從而法官僅能行使闡明權，讓當事人變更訴之聲明，改請求法院確認婚姻無效，否則須判決提起離婚訴訟原告敗訴。

本案例中，法官即是認為我國傳統中婚宴女方不可能穿著黑色衣服，且無化妝亦無頭紗，因此判斷該場合並非婚禮現場，不符合公開儀式此一要件，所以依民法第988條規定是屬婚姻無效。

（本文轉載自天秤座法律網）

(中時電子報)

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