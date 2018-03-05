夜店辣妹乾柴烈火 男子速食店扮四腳獸9分鐘後求饒

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報

1女2男夜店狂歡之後，再到速食店休息聊天，這時其中1名男子和該女進入廁所扮「四腳獸」9分鐘後，匆忙離開，事後這名喝茫的火辣女子衣衫不整走出，報警遭2男到「撿屍」，但是檢警調閱監視記錄，卻見是辣妹拉著男子進入女生廁所，所以還給2位男子清白，給予不起訴處分。

在夜店以為「獵到」尤物的男子，遭到反訴撿屍性侵時，到案大呼冤枉，他們說，當時3人雖有喝酒，但都意識清楚，是女方主動跟著他們到速食店等捷運回家；因為其中1男想上廁所時，該女也說要尿尿，另1男才扶著對方到廁所。

據《ET新聞雲》這名火辣的女子指控，她去年底和朋友到台北市東區的某家夜店狂歡，酒醉後前往附近的涼麵攤用餐時，結識了2名男子；由於3人相談甚歡，便到附近的一家速食店繼續聊天，等早上搭捷運各自回家。豈料林男趁她酒醉無力，把她帶進廁所內性侵得逞，胡男則在外把風。

2名男子傳訊到案後，被告表示，他當時扶這名辣妹上廁所先問「妳自己一個人進去可以嗎？」對方先說可以，下1秒卻將他拉入廁所內直接說「我想跟你發生關係」，還熟練的脫掉他褲子，接著幫他幫他舔弄愛撫，之後二人確實有發生親密行為。

但是他強調，他們很快地做完第一次，之後對方還想要第2次，他因為被對方榨乾，便直接拒絕；該女也跑到另間廁所鎖門，過了一段時間才出來，他們3人也互留LINE後，一起搭計程車回家。

(中時電子報)

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